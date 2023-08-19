مقتل الإسرائيلييْن: عشرات الإصابات خلال مواجهات في بيتا وتعليق دوام المدارس في حوّارة الأحد

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد بير قوزا، ومحلا تجاريا، للبحث في سجل كاميرات المراقبة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة القريبة من مدخل بيتا، جنوب نابلس؛ فيما تم تعليق دوام المدارس في حوارة، الأحد.

أصيب العشرات، بينهم مصور صحافيّ، مساء السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك عقب عملية إطلاق النار التي نُفِّذت في وقت سابق، السبت في حوارة، وأسفرت عن مقتل إسرائيلييْن.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن المصور الصحافي وهاج بني مفلح، قد أصيب بقنبلة غاز في القدم وجرى نقله إلى مستوصف في البلدة، كما أصيب نحو 80 شخصا بالاختناق، من جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

وأضافت أن طواقمها أخلت عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم أطفال من المركبة التي كانوا يستقلونها، مشيرةً إلى أنه تم تعزيز منطقة جنوب نابلس بعدد من مركبات الإسعاف، تحسّبا لأي طارئ.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت مسجدا ومحلا تجاريا، في بلدة بيتا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد بير قوزا، ومحلا تجاريا، للبحث في سجل كاميرات المراقبة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة القريبة من مدخل البلدة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال، ما تزال تفرض إغلاقا على مداخل بلدات عوريف وبيتا وعينابوس وجماعين، وتمنع وصول المواطنين إلى بلدة حوارة.

وكانت قوات الاحتلال، قد شددت مساء السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل الإسرائيليين في بلدة حوارة.

وأغلقت قوات الاحتلال حاجزي حوارة وزعترة العسكريين بالاتجاهين جنوب المدينة، وبوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غربا، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرقا، كما يشهد حاجز صرة العسكري تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين.

فيما تشهد بلدة حوارة جنوب نابلس انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها.

من جانبها، أعلنت مديرية تربية جنوب نابلس، تعليق الدوام لطلبة المدارس في بلدة حوارة، الأحد، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على البلدة.

وقالت المديرية في بيان صدر عنها، مساء السبت، إن "هذا القرار جاء بعد التشاور مع القائم بأعمال محافظ محافظة نابلس، غسان دغلس، وبلدية حوارة، ومؤسسات البلدة".

وفي السياق، هاجم مستوطنون، مساء السبت، مركبات فلسطينية، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وقرب قرية بيتين شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ورشق المستوطنون مركبات الأهالي بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها.