معتقلو أم الفحم: الإفراج عن 4 قاصرين عقب قمع المسيرة المنددة بالعدوان على غزة

كانت المحكمة نفسها قد مددت اعتقال 11 شابا حتى مساء السبت من دون عقد مداولات ومرافعة طاقم الدفاع، وذلك بحجة "دخول السبت".

أفرجت محكمة الصلح في حيفا بعد منتصف ليل السبت – الأحد عن 4 قاصرين من أم الفحم، وذلك بعد اعتقالهم الخميس في أعقاب قمع الشرطة الإسرائيلية مسيرة منددة بالعدوان على قطاع غزة واعتدائها على مواطنين تواجدوا في متنزه الباطن.

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وفرضت المحكمة على القاصرين عدم المشاركة في مظاهرة غير مرخصة لمدة 30 يوما، فيما رفضت طلب النيابة العامة فرض الحبس المنزلي على القاصرين لمدة 30 يوما.

وتنظر المحكمة في طلب النيابة العامة تمديد اعتقال 7 شبان آخرين اعتقلوا خلال المسيرة وأثناء تواجدهم في متنزه الباطن بأم الفحم.

مما يذكر أن الشرطة اعتقلت 12 شابا خلال المسيرة المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة في أم الفحم، ومن بين المعتقلين كان الصحافي أنس موسى الذي أطلق سراحه بعد ساعات من اعتقاله.

وكانت المحكمة نفسها قد مددت اعتقال 11 شابا حتى مساء السبت من دون عقد مداولات ومرافعة الطاقم الموكل بالدفاع عنهم، وذلك بحجة "دخول السبت".

ويترافع عن المعتقلين مركز "عدالة" الحقوقي بالإضافة إلى مجموعة من المحامين بينهم المحامية أفنان خليفة والمحامي خالد محاجنة والمحامي د. حسن جبارين.

وكانت الشرطة قد اعتدت على المتظاهرين بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، ما أسفر عن إصابات بينها لنساء وأطفال بالهلع والرصاص المطاطي.