وفقا لإدارة مصلحة سجون الاحتلال، فإن المعتقل الأمني الذي توفي داخل سجن مجدو من مواليد عام 1990، وهو من سكان الضفة الغربية، وتم إدخاله إلى السجن في شباط/فبراير 2023.

أعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، استشهاد أسير فلسطيني في سجن مجدو، وذلك بعد أن شعر بوعكة صحية ونقل إلى عيادة السجن، حيث أقر الطاقم بالعيادة وفاته.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إدارة مصلحة السجون قولها إن أحد المعتقلين الأمنيين من سجن مجدو شعر بوعكة وتوجه إلى عيادة السجن لإجراء فحوصات، حيث أعلن طبيب الوحدة وطاقم الإسعاف عن وفاته.

ووفقا لإدارة مصلحة سجون الاحتلال، فإن المعتقل الأمني الذي توفي داخل سجن مجدو ​​من مواليد عام 1990، وهو من سكان الضفة الغربية، وتم إدخاله إلى السجن في شباط/فبراير 2023.

وزعمت إدارة مصلحة السجون في بيان مقتضب صادر عنها أنه "سيتم التحقيق في ملابسات حادثة وفاة المعتقل الأمني"، علما أنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، توفي أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.