عدوان متواصل بجنين ومخيّمها: إصابات خطيرة بقصف من مسيّرة... 600 معتقل وتعليم عن بُعد الخميس

ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت منزلا في الحي الشرقي بجنين بالقذائف، قبل أن تطلق قذائف جديدة على الحيّ ذاته، وسط اشتباكات متواصلة، وتحليق مكثف للمسيّرات.

أُصيب عدد من الأشخاص إثر تجدُّد الاشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيليّ التي تقتحم جنين في الضفة الغربية المحتلة، والتي عمد فيها جيش الاحتلال إلى قصف أكثر من منزل، وذلك خلال مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين واعتقال أكثر من 600 شخص.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر"، بتلقّيها "بلاغا عن إصابات خطيرة بقصف في الحي الشرقي بجنين، ويجري نقلهم من قبل طواقمنا"؛ وبعيد ذلك أكدت أن أفرادها يعملون على " نقل 4 إصابات بحالة خطرة جدًا من الحي الشرقي في جنين نتيجة قصف طيران الاحتلال".

نقل المصابين بحالات حرجة في #جنين، وأنباء عن استشهاد بعضهم. pic.twitter.com/5xLjx5LIEr — موقع عرب 48 (@arab48website) December 13, 2023

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال قصفت منزلا في الحي الشرقي بجنين بالقذائف، قبل أن تطلق قذائف جديدة على الحيّ ذاته، وسط اشتباكات متواصلة، وتحليق مكثف للمسيّرات.

وقبل ذلك، قصفت قوات الاحتلال صالون حلاقة في مخيم جنين، ولا تزال تواصل تعزيزاتها العسكرية في المدينة، وتشن حملة مداهمات واسعة واعتقالات.

فيديو من #جنين، يُظهر لحظة استهداف أحد المنازل بقذيفة حارقة من قبل الجيش الإسرائيليّ الذي عمد إلى استهداف شبان ومنازل بطائرات مسيّرة.



للتفاصيل: https://t.co/stHacLlNTc pic.twitter.com/mTCuUsmXV6 — موقع عرب 48 (@arab48website) December 13, 2023

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت صالون حلاقة في مخيم جنين، يعود للمواطن عدي جلامنة بعد إطلاق قذيفة "أنيرغا" صوبه، ما أدى إلى تدميره واحتراقه بالكامل.

وأشارت إلى إصابة مواطن بشظايا الرصاص الحي بالوجه في الحي الشرقي.

تعليم عن بُعد

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين، مساء الأربعاء، استمرار التعليم الإلكتروني عن بُعد في مدارس المدينة ومخيمها الخميس، وأي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر في بيان صحافي، إنه "نظرا للأوضاع الصعبة التي تمر بها مدينة جنين ومخيمها، وحفاظا على سلامة المعلمين وسلامة أبنائنا الطلبة، يتم تحويل التعليم يوم غد الخميس عن بُعد في مدارس المدينة والمخيم، وفي أي بلدة يكون فيها اقتحام لقوات الاحتلال".

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات الذين يسكنون في المدينة والمخيم وأي منطقة فيها اقتحام لقوات الاحتلال، ولا يستطيعون الخروج لمدارسهم، بإمكانهم التواصل مع مدارسهم وإعطاء حصصهم عن بُعد.

وأغلقت المدارس في مدينة جنين ومخيمها، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، وتم التحوّل للتعليم الإلكتروني عن بُعد.

الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية على مفترق "يعبد-كفيرت"

ووضعت قوات الاحتلال، الأربعاء، مكعبات إسمنتية على مفترق يعبد كفيرت جنوب غرب جنين.

ويمثل المفترق، المدخل الرئيسي والرابط بين بلدات وقرى محافظة جنين مع يعبد ومنطقتها والقرى والتجمعات السكانية في جنوب غرب يعبد .

من الموقع الذي استُهدف فيه الشبّان بالطائرة الإسرائيلية المسيّرة في #جنين. pic.twitter.com/7b6Ic7PaIb — موقع عرب 48 (@arab48website) December 13, 2023

وقال رئيس بلدية يعبد، أمجد عطاطرة، إن الاحتلال وضع المكعبات الإسمنتية بين بلدة يعبد وتجمعاتها السكانية من قرى وخرب وعددها 13 تجمعا، وكفيرت، والتي تربط محافظة جنين مع محافظة طولكرم وبرطعة وقفين والعديد من البلدات والتجمعات المجاورة، والأراضي الزراعية المحيطة في المنطقة.

وأضاف أن وضع المكعبات جاء بعد إغلاق حاجز "دوتان" العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى جانب إغلاق البوابة الغربية المؤدية إلى البلدة وقراها، ما قطع أوصال المنطقة، وأعاق حركة تنقل المواطنين، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأكد عطاطرة أن الاحتلال يهدف من وضع المكعبات إلى تقطيع المناطق ومحاصرة القرى والبلدات وتحويلها إلى سجون وإعاقة حركة المواطنين وتضييق الخناق عليهم، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال بحق شعبنا.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع ارتكابه المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، يعمل على الاستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة لصالح المستعمرات والبؤر الاستعمارية، مناشدا المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والوزارات المعنية باتخاذ الخطوات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.