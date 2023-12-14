مصابان برصاص الاحتلال غرب رام الله وإصابة دهسا من آلية عسكرية في السيلة الحارثية

نقلت طواقم الهلال الأحمر ثلاث إصابات بالرصاص الحي من السيلة الحارثية إلى المستشفى إحداها بالرقبة وثانية بالظهر وثالثة ليد لرجل (59 عاما)، كما نقلت المصاب بالدهس بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

أصيب فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لبلدة السيلة الحارثية غرب جنين وبلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، مساء اليوم الخميس.

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في دير أبو مشعل، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحامها البلدة.

وفي السيلة الحارثية، أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، فيما أصيب آخر من جراء تعرضه للدهس من آلية عسكرية.

وجاء في التفاصيل، أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب إعادة اقتحام قوات الاحتلال للبلدة ظهرا، بعد ساعات قليلة من انسحابها.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر ثلاث إصابات بالرصاص الحي من السيلة الحارثية إلى المستشفى إحداها بالرقبة وثانية بالظهر وثالثة ليد لرجل (59 عاما)، كما نقلت المصاب بالدهس بالإضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق بقنابل الغاز المسيل للدموع.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل واعتقلت شابا من أحدها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت السيلة الحارثية فجرا ونفذت عمليات تجريف وتخريب للشوارع والبنية التحتية، وتعرضت للاستهداف من مقاومين بالرصاص والعبوات الناسفة محلية الصنع.