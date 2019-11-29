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البعنة: اتهام شاب بالتهديد بالقتل انتقاما لوالده أمام الشرطة

تاريخ النشر: 29/11/2019 - 09:17

البعنة: اتهام شاب بالتهديد بالقتل انتقاما لوالده أمام الشرطة
مسرح جريمة إطلاق النار بالبعنة (تصوير "عرب 48")
عرب ٤٨

قدمت النيابة العامة لمحكمة الصلح في مدينة عكا، لائحة اتهام ضد شاب من بلدة البعنة، في أعقاب تهديده بالقتل على خلفية إصابة والده في جريمة إطلاق نار.

وتقدمت النيابة العامة، أمس الخميس، بطلب تمديد فترة اعتقال الشاب على ذمة التحقيق حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية والقانونية بحقه.

وبحسب ادعاء الشرطة، فإن الشاب هدد بأنه سينتقم لوالده وسيسبب الضرر لأفراد من عائلة أخرى تقطن في البلدة، بالقول إنه "سيقتل الجهة الأخرى ولا أحد يستطيع إيقافه، لا سيارة شرطة ولا عناصر الشرطة".

يذكر أن جريمة إطلاق النار أسفرت عن إصابة والد المتهم بجروح خطيرة آنذاك، بالإضافة إلى إصابة شخص آخر بجروح طفيفة، بعد استهدافهما صبيحة يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في ساحة منزل والد المتهم خلال خروجه والأخر إلى العمل.

 


#البعنة
#اتهام
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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