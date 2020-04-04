البعنة: تدهور في حالة المسن المصاب بكورونا

أعلن مستشفى "زيف" في صفد، عن تدهور الحالة الصحية لمسن (96 عاما) من بلدة البعنة، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس الماضي.

وفي أعقاب ذلك، جرى نقل المصاب إلى قسم العلاج بمرضى كورونا، وهو موصول بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان المصاب قد أحيل الخميس إلى المستشفى وهو يعاني من أعراض إصابته بالفيروس، وهناك أعلن الطاقم الطبي إصابته بكورونا ووصفت حالته بالمتوسطة آنذاك.

وأكد أحد أقرباء المسن في حديث لـ"عرب 48"، أن "هناك تأكيد من المستشفى حول تدهور حالته الصحية، لكن في الوقت ذاته لا زال هنالك نقص في التفاصيل الواردة عن المستشفى حول سبب تدهور حالته الصحية".

وأشار إلى أنه "كما يبدو لنا بأن تدهور حالته الصحية ناتج عن التهاب حاد في الرئتين، وهذا ما كان يعاني منه قبل تشخيص إصابته بفيروس كورونا".

يشار إلى أنه منذ الإعلان عن إصابة المسن بفيروس كورونا، دخل العديد من أفراد عائلته وكل من تواصل معه إلى الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

إلى ذلك، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى "زيف"، 6 مصابين حيث وصفت حالة 5 منهم بالمتوسطة بينما الأخير بالطفيفة.