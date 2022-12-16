اختتام الموسم السادس من عروض أفلام "سينما الانشراح"

اختتمت جمعيّة الثقافة العربيّة، الخميس، الموسم السادس من عروض أفلام "سينما الانشراح" في مدينة حيفا، والذي تخصص في عرض أفلام فلسطينيّة وعربيّة مدافعة عن قيّم حقوق الإنسان وحاز بعضها على جوائز عدة.

وفي اليوم الأول من الموسم عُرض فيلم "أنت صامدة" للمخرجة الإنجليزية، جوي ستايسي، في مقر الجمعية وهو فيلم يستكشف ثقافات المرأة الفلسطينية وتاريخها وتجاربها، ومستوحى من تجاربها في صناعة الفساتين المطرزة التقليدية وصناعة المسرح المحلي. باستخدام مجموعة من اللقطات الأرشيفية والسينما والفن والأدب والموسيقى، وبعد العرض كان هناك نقاش بين المخرجة والجمهور.

في اليوم الثاني وفي مسرح سرد عُرض الفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان والفنانات فرح بسيسو وحنان حلو وصبا مبارك ومريم باشا، بعرضه الثاني وذلك بعد العرض الأول في "أيام فلسطين السينمائية"، حيث نفدت تذاكر الفيلم في العرضين.

وهو فيلم روائي أردني مرشح للأوسكار، وحاز على عدة جوائز منها جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة السينمائي، بطولة النجمات: فرح بسيسو وصبا مبارك وحنان الحلو ومريم باشا.

ويتناول الفيلم في إطار من الكوميديا السوداء قصة أربع شقيقات، نتيجة لاختلافهن يسيطر عليهن الجفاء في العلاقات بينهن، وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

وفي اليوم الثالث والأخير عُرضت "ليلة الأفلام القصيرة" حيث استضافت الأمسية في مسرح سرد أربعة أفلام قصيرة وهي "في العودة إلى هبة أيار" لربيع عيد و"علم" لصالح سعدي و"ع البحر" لوسام الجعفري و"فراولة" لعايدة قعدان، حيث شاركت أفلامهم بمهرجانات عديدة.

وتلا ذلك ندوة ونقاش مع المخرجين صالح سعدي وربيع عيد، وحاورتهم الاعلامية ومنسقة المشاريع في الجمعية مريم فرح.

وقالت منسقة المشاريع، مريم فرح، إنه "يُسعدنا في الجمعية أن نكون منصة مُساندة للإنتاج السينمائي المُناصر لقيّم العدالة وحقوق الإنسان، ومساحة ثقافية لتنظيم العروض للإنتاجات السينمائية العربية عامة والفلسطينية خاصة وبالتعاون مع المؤسسات الثقافية ومساحات المسرح والسينما في المدينة".

وأضافت "هذا هو عنوان وهدف مشروع ’سينما الانشراح’ بشكل عام، ونرى من خلال هذا الموسم شغف الناس في متابعة الإنتاجات السينمائية العربية والفلسطينية بشكل خاص ولذلك سنقوم بعرض المزيد من الأفلام الجديدة في الفترة القادمة، كما العروض والندوات الثقافية الأخرى، كجزء من إثراء المشهد الثقافي في المدينة الفلسطينية".