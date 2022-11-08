د. بشارة يقدّم محاضرة بعنوان "الانتخابات الإسرائيليّة 2022: صعود الصهيونيّة الدينيّة"

يقدّم المفكّر العربي، د. عزمي بشارة، الآن، محاضرة عامّة بعنوان "الانتخابات الإسرائيلية 2022: استمرار الانزياح نحو اليمين وصعود الصهيونية الدينية".

وتُعقد المحاضرة في مقرّ المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، وانطلقت في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وتأتي المحاضرة التي دعت إليها وحدة الدراسات السياسية في المركز العربيّ، بعد يومين من لقاء خاصّ مع د. بشارة في حلقة خاصة من برنامج "تقدير موقف" الذي يُبثّ عبر التلفزيون العربيّ، والذي قال بشارة خلاله إن الانتخابات التشريعية الإسرائيلية أظهرت تغيّرًا داخل تركيبة الأحزاب اليمينية وانتقالات داخل اليمين المتطرف، مشيرًا إلى أن المتغيّر الجديد هو صعود الأحزاب الدينية الصهيونية، وتصهين الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية.

وأوضح بشارة في اللقاء أن التحوّل المستمر نحو اليمين، جاء كعاقبة لسياسات الأمننة المتطرفة في إسرائيل، واستمرارًا لما أحدثه احتلال عام 1967 من توحيد دولة إسرائيل وأرض إسرائيل التوراتية، وما جاء مع ذلك من أبعاد دينية، في حين تؤكد نتائج الانتخابات أن اليسار الصهيوني يذوب ويتلاشى من المشهد.

كما أشار بشارة إلى أن ارتفاع عدد مقاعد معسكر نتنياهو إلى 64 مقعدًا، لا يعني صعود اليمين في إسرائيل، بقدر ما يعني حصول تغيّرات داخل تركيبة هذه القوى المتطرفة. أما الانقسامات داخل معسكر اليمين، فسببها شخصية نتنياهو المنفرة والاستحواذية والمتمسكة بالسلطة بأي ثمن، وليس السياسة بشكل عام، مضيفًا أن الأحزاب اليمينية المعارضة لنتنياهو، والتي يترأسها نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان وغدعون ساعر؛ تعارض شخص نتنياهو وليس الفكر اليميني.