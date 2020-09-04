  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

سان جيرمان يهدد صفقة ريال مدريد المستقبلية

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 19:37

سان جيرمان يهدد صفقة ريال مدريد المستقبلية
اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينغا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي بصدد الدخول لمنافسة قوية مع ريال مدريد الإسباني، من أجل إبرام صفقة مستقبلية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان"، فإن مالك البي إس جي، أبلغ ناصر الخليفي رئيس النادي، وليوناردو المدير الرياضي، إعجابه الشديد بإدواردو كامافينغا، لاعب وسط فريق رين.

وأضافت أن كامافينغا ارتبط كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، قبل أن يبقى اللاعب مع ناديه الذي يستعد للمشاركة في دوري الأبطال، لأول مرة في تاريخه.

ولفتت إلى أن النادي الباريسي مستعد لمنافسة نظيره الملكي، والدخول في مزاد للفوز بصفقة كامافينغا في صيف 2021.

وذكرت الصحيفة أن كامافينغا (17 عامًا) انضم لصفوف المنتخب الفرنسي هذا الشهر، لأول مرة في مسيرته، وسيكون مرافقا في المعسكر، لثنائي ريال مدريد، فيرلاند ميندي ورافائيل فاران.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#باريس سان جيرمان
#إدواردو كامافينغا
#ريال مدريد

حوارات

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميسي يقرر البقاء في فريق برشلونة
ميسي يقرر البقاء في فريق برشلونة

2020-09-04

إصابة كريستيانو لا تثير مخاوف يوفنتوس
إصابة كريستيانو لا تثير مخاوف يوفنتوس

2020-09-04

زيدان يسعى لإبرام صفقة هجومية من البوندسليغا
زيدان يسعى لإبرام صفقة هجومية من البوندسليغا

2020-09-04

الأكثر قراءة

كابينيت كورونا يقرر فرض الإغلاق على 30 بلدة حمراء بدءًا من الإثنين

كابينيت كورونا يقرر فرض الإغلاق على 30 بلدة حمراء بدءًا من الإثنين

2020-09-03
تقرير: محاولات إسرائيلية

تقرير: محاولات إسرائيلية "لمنع تدهور أمني يعقب تنحي عباس"

2020-09-03
بعيون إسرائيلية: بن سلمان يريد تعويضات أميركية مقابل التطبيع

بعيون إسرائيلية: بن سلمان يريد تعويضات أميركية مقابل التطبيع

2020-09-03
حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد مجددا

حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد مجددا

2020-09-03
3074 إصابة جديدة بكورونا وبلدات عربية إضافية تقترب من المنطقة الحمراء

3074 إصابة جديدة بكورونا وبلدات عربية إضافية تقترب من المنطقة الحمراء

2020-09-03