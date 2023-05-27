أسينسيو يرفض تجديد عقده ويسعى للانتقال إلى سان جيرمان

أشارت الصحيفة إلى أن الأزمة بين أسينسيو وريال مدريد حول الجانب الرياضي وليس المالي، لأن اللاعب يشترط الحصول على دور أكبر في التشكيل الأساسي للميرنغي.

تحوم الشكوك حول مصير اللاعب، ماركو أسينسيو، مع فريقه ريال مدريد الإسباني، بعدما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق لتجديد العقد بينهما.

ووفقا للعديد من التقارير، فإن أسينسيو يريد الرحيل عن "سانتياغو برنابيو"، وهو يسعى إلى الانتقال لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "ماركا"، إن المدير العام للميرنغي، خوسيه أنخيل سانشيز، عقد اجتماعا أمس الجمعة، لمناقشة بقاء أسينسيو، ولم يتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة بين أسينسيو وريال مدريد حول الجانب الرياضي وليس المالي، لأن اللاعب يشترط الحصول على دور أكبر في التشكيل الأساسي للميرنغي.

ورغم ذلك، فإن قرار أسينسيو بعدم تجديد عقده مع ريال مدريد ليس نهائيا، وستكون كلمة الحسم في المفاوضات مع الميرنغي بعد أسبوع.

لكن حتى الآن يسيطر التشاؤم على مفاوضات ماركو أسينسيو وريال مدريد بشأن الاستمرار معًا خلال الفترة المقبلة.