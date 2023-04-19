ألعاب الفيديو: تأثيرات سلبيّة أم إيجابيّة على المستخدمين؟

بينما تشير الدراسات إلى أنّ ألعاب الفيديو يمكن أن يكون لها آثار سلبيّة على الصحّة العقليّة، تشير دراسات أخرى إلى أنّه يمكن أن يكون لها آثار إيجابيّة

تشهد صناعة ألعاب الفيديو نموًا سريعًا، ويصاحبها قلق متزايد بشأن تأثير ألعاب الفيديو على الصحة العقلية، كما يشير خبراء، وبينما تشير بعض الدراسات إلى أن ألعاب الفيديو يمكن أن يكون لها آثار سلبية على الصحة العقلية، تشير دراسات أخرى إلى أن ألعاب الفيديو يمكن أن يكون لها بعض التأثيرات الإيجابية.

وأصبحت ألعاب الفيديو شكلًا منتشرًا من أشكال الترفيه والنشاط الترفيهيّ في جميع أنحاء العالم، حيث يلعب ملايين الأشخاص على منصّات مختلفة كلّ يوم، وتعدّ صناعة ألعاب الفيديو أيضًا واحدة من أسرع الصناعات نموًّا، حيث تدرّ عائدات بمليارات الدولارات كلّ عام، وفي حين أنّ ألعاب الفيديو هي شكل ممتع من أشكال الترفيه بالنسبة للكثيرين، فقد أثيرت مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الصحّة العقليّة.

ووجدت دراسة نشرت في مجلّة "أدول سينس" أنّ الاستخدام المفرط لألعاب الفيديو كان مرتبطًا بزيادة مستويات الاكتئاب والقلق بين المراهقين، كما وجدت دراسة أخرى، نشرت في مجلّة الأبحاث النفسيّة، أنّ إدمان ألعاب الفيديو كان مرتبطًا بمستويات أعلى من الاكتئاب والقلق والرهاب الاجتماعيّ. ولطالما ارتبطت ألعاب الفيديو العنيفة بالسلوك العدوانيّ والعداء، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلّة الشخصيّة وعلم النفس الاجتماعيّ عام 2014، أنّ ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة يمكن أن تزيد من السلوك العدوانيّ والأفكار والمشاعر .

وبينما تشير الدراسات إلى أنّ ألعاب الفيديو يمكن أن يكون لها آثار سلبيّة على الصحّة العقليّة، تشير دراسات أخرى إلى أنّه يمكن أن يكون لها آثار إيجابيّة، على سبيل المثال، وجدت دراسة نشرت في مجلّة الأبحاث النفسيّة أنّ ممارسة ألعاب الفيديو كانت مرتبطة بمستويات منخفضة من الاكتئاب والقلق بين الشباب.

وبحسب باحثين، فإنّه يمكن لألعاب الفيديو تحسين الأداء المعرفيّ ومهارات اتّخاذ القرار. فحسب دراسة نُشرت في مجلّة "بلس ون" عام 2022، أنّ ممارسة ألعاب فيديو الحركة تعمل على تحسين قدرة المشاركين على اتّخاذ قرارات سريعة ودقيقة، كما وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلّة علم النفس التجريبيّ أنّ لعب ألعاب الفيديو يمكن أن يحسّن من بعض المهارات الأساسيّة لدى الإنسان، مثل السعي إلى المبادرة.

وبحسب الدراسة، فإنّه من المهم ملاحظة أن تأثير ألعاب الفيديو على الصحة العقلية من المرجح أن "يعتمد على مجموعة من العوامل المعتدلة" مثل أن يكون محتوى لعبة الفيديو عاملاً مهمًا في تحديد تأثيرها على الصحة العقلية، حيث ارتبط لعب ألعاب الفيديو العنيفة بزيادة العدوانية والعداء. في المقابل، قد يكون لممارسة ألعاب الفيديو غير العنيفة تأثيرات إيجابية أكثر على الصحة العقلية.

بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يكون مقدار الوقت الذي تقضيه في ممارسة ألعاب الفيديو عاملاً مهمًا، ففي حين أن المستويات المعتدلة من استخدام ألعاب الفيديو قد يكون لها آثار إيجابية على الصحة العقلية، فمن المرجح أن يكون للاستخدام المفرط آثار سلبية أيضًا، وبحسب الدراسة، فإنّه من المهم أيضًا مراعاة الفروق الفردية، مثل العمر والجنس وسمات الشخصية، لأنها قد يكون لها التأثير الكبير على الصحّة العقليّة والنفسيّة.