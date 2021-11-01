التغذية السليمة " وثيقة تأمين للحياة" لكل العائلة

سهير سلمان منيِّر

السيدة سهير سلمان منيِّر، أخصائية تغذية وصحفية للشؤون الصحية.

* نلاحظ في عصرنا هذا بأن تركيبات المواد الغذائية تغيرت من ناحية "جينية" أو وراثية، استعمال الهورمونات التي توضع لتنمية اللحوم والبيض والحيوانات والنباتات وكل ما يؤكل، فنمو المواد بشكل طبيعي قد تغير، كان في السابق على سبيل المثال، النباتات تؤكل من الأرض مباشرة للمستهلك، اليوم الأكل يمر بعدة محطات ومراحل مصنعة كي يصل للمستهلك، العامل التجاري طغى على سوق المنتوجات والأكل الذي نتناوله يوميا. فنرى أن هنالك خضار وفواكه موجودة في السوق على مدار السنة وليس بوقته الموسمي والطبيعي، فهنا دخلت يد الإنسان لزيادة الكميات والأصناف وتصنيعها، وهي فاقدة من نكهتها الطبيعية والأصلية بشكل عام.

* الوضع الاقتصادي صعب، الكل يعمل ويركض من اجل العيش الكريم وزيادة الدخل، فالربح أكثر ولكن هذا كله على حساب الناس وصحتها فالأمراض تزداد.

* في مجتمعنا العربي على الصعيد الفلسطيني نسبة الأمراض تشكل 30% أكثر من المجتمع اليهودي في البلاد، زيادة في الأمراض المزمنة كضغط الدم المرتفع والسكري والكولسترول والسمنة الزائدة، ( كل سنة هنالك 100 ألف مريض سكري سنويا عند العرب)، والأهم من كل هذا سمنة الأطفال الزائدة، فمجتمعنا يعد بمكان متقدم جدا من ناحية السمنة بعد أمريكا والسعودية ودول الخليج، نتيجة لعدة أسباب وأهمها التغذية السيئة والغير سليمة وعدم ممارسة الرياضة والجلوس أمام الشاشات لساعات طويلة دون حراك، ففي الماضي كنا نلحظ أن هنالك ولدا واحدا أو اثنين في الصفوف مع وزن زائد، واليوم ازدادت السمنة بين الأجيال، ولتلك الأسباب كانت هنالك توصية في المدارس من الحكومة بعدم بيع السكاكر والمحليات والمواد الغير صحية للأولاد ولكن تلك التوصيات اليوم هي مجرد "حبر على ورق".

الأهل والتعامل مع السمنة- توصيات ونتائج:

يعطي الأهل نقودا للأولاد كي يشتروا وجباتهم في المدرسة، بدلا من إعطائهم زوادة ووجبة صحية من البيت معروفة مكوناتها ومراقبة، فالسبب قلة الوقت والركض للوصول كل إلى عمله ومكانه في الصباح.

على الأهل اتباع ما يلي من أجل المحافظة على صحة الأولاد:

- اتخاذ نظام صحي كامل ومبرمج يضمن وجود كل المكونات الأساسية لجسم الطفل لينمو بشكل سليم، سكريات بروتينات ودهنيات وحديد وغيتامينات وكل العناصر الأخرى الضرورية، بشكل صحيح وموزع في كل الوجبات خلال النهار، حتى الأكل السريع الذي يرغبه الأولاد مفضل عمله وتحضيره في البيت، فالأكل الصحيح هو بمثابة "بوليصة تأمين للحياة". يجب الامتناع عن الأكل السريع والسكريات والمشروبات المحلاة والزيوت وغيرها لأنها تضعف مناعة الجسم أولا.

- لنزيد مناعة الجسم، يجب على كل شخص أن يخطط هرما غذائيا يناسبه حسب حاجة جسمه.

ما يقوي جهاز المناعة:

الخضار واللحوم البروتينات والفيتامينات.

الفيتامينات موجودة في الخضار والفواكه وهي غنية بالألياف، حيث تبقى في المعدة مدة أطول وتمنع الجوع السريع، يجب أكل كأس من الخضار الطازجة غير المطبوخة، مثل خيار، بندورة، فلفل، نعنع بقدونس وغيرها.

الخضار المطبوخة: نصف كأس من الخضار المطبوخة بامية، سبانخ، علت، قرنبيط كوسا، وهي تحمي من أمراض تصلب الشرايين والقلب

- اكل حوالي 100 غرام لحوم حمراء فيها فيتامينات وبروتينات وفيتامين ب 12، يجب أن لا تحوي دهون فتسبب الكوليسترول.

- أكل الأسماك 2-3 مرات في الأسبوع، كل أنواع الأسماك وأيضا التونة والسردين.

- مجموعة النشويات،ذرة، أرز، قمح، شعير، بطاطا وغيرها، من المهم إدخال النشويات للجسم لأن الجسم يحتاج لطاقة، ومن الخطأ إزالة النشويات من نظام غذائي لتخفيض الوزن لأن الجسم بحاجة لها، والمقصود بالنشويات

المركبة بطيئة الامتصاص مثل الحبوب والبقوليات والبرغل وغيرها.

- بين الوجبات تناول جبة فواكه واحدة.

- مجموعة الحليب يجب أن تدخل في الهرم الغذائي، كأس حليب أو لبن، قطعتين جبنة أو ملعقتين لبنة، فالمنتجات هذه غنية بالكالسيوم.

- الدهنيات والزيوت موجودة في أسفل سلم الغذاء الهرمي، وهي أخطر مجموعة مع أنها لذيذة الطعم وطبيخنا العربي مليء بالدهن، فيجب المحافظة على توازن في أكلها لأنها تسبب السمنة وتمنع الرشاقة وتضعف المناعة.

- يجب أن لا نحرم أنفسنا وأولادنا، أنا مع أن نأكل من كل الأكل ولكن بشكل معتدل وغير مبالغ فيه يعني "بالعقل".

(الحلويات يجب أن تؤخذ بعد الوجبة بساعتين وليس بعد الأكل مباشرة، الجسم يمتص السكريات في البداية ولا يمتص الفيتامينات، فالتوقيت مهم).

- البيض يجب تناوله 5 مرات في الأسبوع على الأقل للأولاد، بيضة في كل مرة، فيها بروتين عالي.

الأطفال لا يأكلون اللحمة في الطبيخ، ماذا نفعل؟

- مهم أن يأكل الولد لحوما ممكن طحنها جيدا، في الأكل أو إعطاء بدائل كالدجاج أو البقول والسيانخ الممزوج بالحامض لكي يمتص الجسم الحديد بصورة أفصل.

- شارك الولد بتحضير الوجبة، فالولد يرغب الأكل حين يحضره بنفسه.

أعياد الميلاد تتزايد وفيها العديد من الأكل الغير صحي؟ ماذا نفعل؟

أصبح هنالك اليوم وعيا أكثر للتغذية،

- يجب أن يأكل الطفل وجبته قبل أن يذهب للعيد لكي لا يأكل كثيرا من الحلويات والتسالي وغيره.

- بدل الحلويات ممكن أن نقدم للأطفال الخضار والفواكه والساندويشات الصحية والمشروبات من عصائر طبيعية والماء.

وأخيرا..

التوازن بالأكل هو المفتاح لجسم سليم، توكل وجبات صغيرة على مدى النهار كل المواد الغذائية والبروتينات

- النوم مدة 8 ساعات يحافظ على التركيز والمناعة.

- الاهتمام قدر الإمكان بتحديد وقت أمام الشاشات حفاظا على العينين وأيضا من ناحية صحية يؤثر على الأولاد وتزيد من الحمول

- ممارسة الرياضة، المشي مع الأولاد والذهاب إلى المدرسة مشيا على الأقدام ليحافظوا على الرشاقة ومنع الأمراض.

تحرير وإجراء اللقاء: سوسن غطاس موقع والدية برعاية موقع عرب 48