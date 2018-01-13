مستوطنون يعربدون بالخليل ومواجهات مع الاحتلال برمانة

هاجم مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال، بساعات الليل المتأخرة، عدة منازل في منطقة الراس وواد الحصين بجوار بناية الرجبي التي يحتلها المستوطنون بمدينة الخليل.

وحسب شهود عيان، فقد أصيب عدد من المواطنين بحالات إغماء جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع والذي أطلقه جنود الاحتلال على المواطنين الذين حاولوا التصدي لهجمات المستوطنين على منازلهم.

إلى ذلك، اندلعت بساعات متأخرة من مساء السبت، مواجهات في قرية رمانة قضاء جنين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قام جنود الاحتلال بمصادرة كاميرات مراقبة شرق نابلس

ونصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا في قرية رمانة غرب جنين، واحتجزت عددا من المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية تجاه الشبان والمنازل، واحتجزت عددا من المواطنين لعدة ساعات، ولم يبلغ عن إصابات أو اعتقالات

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال وادي الفارعة شرق مدينة نابلس وداهمت محال تجارية وصادرت تسجيلات كاميرات مراقبة.

وقال مواطنون إن عدة آليات عسكرية داهمت وادي الفارعة وانتشرت على الشارع الرئيسي وداهمت عددا من المحال التجارية في الشارع.

وأشاروا إلى أن الجنود صادروا تسجيلات كاميرات مراقبة في سلوك بات يتكرر بشكل مستمر وازداد في محيط نابلس والمناطق المحيطة منذ الأحداث الأخيرة وخاصة بعد عملية قتل المستوطن.

كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، فيما اعتقلت فتى على الطريق المؤدي لبلدة جيوس المجاورة.

وقالت مصادر محلية إن عدة دوريات عسكرية اقتحمت مساء المدخل الرئيسي لبلدة عزون ونصبت حاجزا عسكريا قرب الدوار الرئيسي أول البلدة وتحت الجسر على طريق جيوس وشوشت حركة المركبات.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال اعتقلوا طفلا بسبب تواجده قرب جدار الفصل العنصري في جيوس المجاورة ونقلوه بإحدى الدوريات العسكرية لجهة مجهولة.