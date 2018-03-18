سلسلة غارات جوية على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الحربية، في وقت متأخر من الليلة الماضية (الأحد)، سلسلة غارات على مناطق متفرقة من محافظات قطاع غزة، فيما حلّق الطيران على مستويات منخفضة في أجواء القطاع.

وأفاد المصادر الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال الحربية من طراز "إف 16" قصفت بنحو عشرة صواريخ أراض زراعية في حي الزيتون وقرب مفرق الشهداء جنوب شرق المدينة، محدثة حفرًا عميقة في المكان وأضرار في منازل المواطنين القريبة من الاستهداف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المنطقة المستهدفة.

وأكد أن الطائرات الحربية كانت تجوب أجواء قطاع غزة بشكل مكثف طوال ساعات الليل وحتى الفجر على ارتفاعات منخفضة، وتطلق بالونات حرارية مضيئة.

وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال عاودت قصفت أرضا زراعية شرق حي الزيتون، بالإضافة لاستهداف موقع صلاح الدين، قرب جسر وادي غزة.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر عنه في أعقاب الغارات، إن طائراته الحربية أغارت على ماقع تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة، وزعم أن الهجوم جاء ردًا على تفجير عبوات ناسفة على الشريط الحدودي شمالي القطاع المحاصر.

وأضافه أنه "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل توفير الأمن لمواطني إسرائيل بكل الوسائل المتاحة، ومنظمة حماس الإرهابية هي المسؤولة عن كل ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة "، بحسب البيان.

هذا وتوغلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن عدة جرافات، توغلت شرق بلدة عبسان، ونفذت عمليات تجريف في المكان، وسط إطلاق كثيف للنيران صوب المواطنين، ومنازلهم بين الحين والآخر.

وتمت عملية التوغل تحت تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الحربية في سماء المنطقة، والتي تحلق على ارتفاعات منخفضة، محدثة أصواتا عالية.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال، أمس السبت، "إن عبوة ناسفة انفجرت قرب السياج الأمني على الحدود الشمالية الشرقية لمدينة غزة، وردت قواته بقصف مدفعي قرب مرصد للمقاومة شرقي حي الشجاعية في المدينة".

وذكر الجيش في بيان له أن قواته لم تكن متواجدة في المنطقة وقت انفجار العبوة، ولم تكن هناك إصابات بشرية أو أضرار.