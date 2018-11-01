شهيد بانفجار بغزة واعتقال 17 فلسطينيا بالضفة

استشهد شاب صباح اليوم الخميس، في انفجار في قطاع غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش في مناطق محتفلة بالضفة الغربية المحتلة، في الوقت الذي يواصل الاحتلال البحث عن المطارد أشرف نعالوة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهد داوود رزق عيد جنيد (37 عاما)، بحادث عرضي شمالي قطاع غزة. ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الشهيد جنيد الذي ينتمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قتل في انفجار في موقع تعرض للقصف الإسرائيلي. خلال موجة التصعيد الاخيرة.

في الضفة الغربية واصل جيش الاحتلال حملات الدهم والتفتيش خلال اعتقل 17 فلسطينيا بزعم مقاومة الاحتلال والمستوطنين، فيما تتواصل مطاردة أشرف نعالوة من قرية شويكة المتهم في تنفيذ عملية "بركان" التي اسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.

في محافظة رام الله، داهم جنود الاحتلال قرية المزرعة الغربية، وشرعوا اقتحام المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها بعد التحقيق مع الأهالي، حيث اعتقلوا خمسة شبان وسط اندلاع مواجهات، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة شاب بالمطاط في اليد، كما استهدف الجنود سيارة إسعاف خلال محاولتها إخلاء أحد الجرحى.

ورشق عشرات الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، كما أغلقوا الطرقات أمام الدوريات العسكرية التي انسحبت من القرية بعد اعتقال الشبان. محمد قدح شريتح، ثائر محمد شريتح، شاهد أبو ليلى، ياسر محمد شريتح، وأدهم إبراهيم لدادوة

وفي قضاء نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين وسلمت إخطارات لمقابلة المخابرات، وذلك بعد اقتحام مخيم عسكر القديم، واعتقال الجنود الشاب قسام قنديل، كما اقتحموا مخيم عسكر الجديد، واعتقلت الشاب أحمد فتحي مرشود.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل، وداهمت عدة منازل، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع بعض المواطنين، وسلمت إخطارات لمراجعة المخابرات لكل من وليد منصور، وقصي وعرفات ومحمد عامر.

في محافظة طولكرم، يواصل جيش الاحتلال وللأسبوع الثالث على التوالي البحث عن المطادرة نعالوة، حيث اعتقل الجنود شابا في حين واصلت عمليات الدهم في قرية شويكة ومحيطها.

ووفقا لمواطنين، فإن جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب نصر محمد الطاهر عقب مداهمة منزل ذويه في شويكة، كما انتشرت في شوارعها وفتشت مناطق مختلفة في إطار مداهمات مستمرة ويومية تشهدها القرية. وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة على الدخول والخروج على حاجز عناب غرب طولكرم وداهمت عنبتا وكفر اللبد ومناطق أخرى.

وفي شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمات في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين وفتشت منزليهما. ووفقا لمواطنين، فإن جنود الاحتلال داهموا قباطية واعتقلوا الشابين محمد أمجد زكارنة، ومجيد علاونة الترك، كما داهم الجنود منزل المواطن جمال حنايشة في البلدة وصادرت مبلغ 32 ألف شيكل.