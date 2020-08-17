اشتية: موضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني

قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي برعاية أميركية، خروج فاضح عن الإجماع العربي.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل جلسة الحكومة التي عقدت، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله أن تطبيع العلاقات والصلاة في الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية مرفوض، مؤكدا أن موضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني.

وذكر اشتية أن القيادة الفلسطينية ستعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماعا هاما لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الوزراء "الحديث عن فلسطين وما تقبل به أو ترفضه هو شأن فلسطيني، ويمثله الرئيس محمود عباس، وإن تعزيز ترسانة الأسلحة الإماراتية من المزود الأميركي لن يكون على حساب القدس وفلسطين".

وشدد على أن الحكومة ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، وأدان الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، أكد رئيس الوزراء انه سيتم غدا الثلاثاء، افتتاح المختبر الأكبر في فلسطين في منطقة أريحا لفحص عينات كورونا.