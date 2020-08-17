  2. فلسطينيات
  3. أخبار

اشتية: موضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 12:24

اشتية: موضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني
اشتية: التطبيع خروج فاضح عن الإجماع العربي (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

قال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، إن اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي برعاية أميركية، خروج فاضح عن الإجماع العربي.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته بمستهل جلسة الحكومة التي عقدت، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله أن تطبيع العلاقات والصلاة في الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية مرفوض، مؤكدا أن موضوع الضم وتجميده جاء لصلابة الموقف الفلسطيني.

وذكر اشتية أن القيادة الفلسطينية ستعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماعا هاما لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس الوزراء "الحديث عن فلسطين وما تقبل به أو ترفضه هو شأن فلسطيني، ويمثله الرئيس محمود عباس، وإن تعزيز ترسانة الأسلحة الإماراتية من المزود الأميركي لن يكون على حساب القدس وفلسطين".

وشدد على أن الحكومة ستواصل مواجهة خطط الضم ومخططات الاستيطان الإسرائيلية، وأدان الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، أكد رئيس الوزراء انه سيتم غدا الثلاثاء، افتتاح المختبر الأكبر في فلسطين في منطقة أريحا لفحص عينات كورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#السلطة الفلسطينية
#الإمارات
#محمد اشتية
#تطبيع
#إسرائيل
#الضم

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة
وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة

2020-08-17

عدالة يطالب بمراكز فحص كورونا في مخيم شعفاط وكفر عقب
عدالة يطالب بمراكز فحص كورونا في مخيم شعفاط وكفر عقب

2020-08-17

مستوطنون يحرقون 13 مركبة ببيت صفافا واعتقالات بالضفة
مستوطنون يحرقون 13 مركبة ببيت صفافا واعتقالات بالضفة

2020-08-17

الأكثر قراءة

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

غزة: إصابات برصاص الاحتلال وإطلاق قذائق من القطاع

2020-08-16
الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله السجن: الوصاية الأردنية على الأقصى في امتحان كبير

2020-08-16
مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

مصرع رجل من الضفة الغربية غرقًا في بحر حيفا

2020-08-16
تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

تحليلات: الإمارات جعلت إسرائيل تتموضع في ساحة إيران الخلفية

2020-08-16
الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

الصحة الإسرائيلية: 4 وفيات جديدة بكورونا و761 إصابة بالفيروس أمس

2020-08-16