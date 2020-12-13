غزة: 6 حالات وفاة و406 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات وفاة و406 إصابات بفيروس كورونا، وتعافي 700 حالة بعد فحص 1532 عينة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائيّة في القطاع، أنه جرى فحص 1532 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة تعافي 700 حالة جديدة من مصابي فيروس "كورونا".

ولفتت الوزارة إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 28345 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 9308 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 18843 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 194 حالة.

كما أشارت الوزارة في بيانها، إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 374 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 187 حالة.

يأتي ذلك، فيما عادت صباح اليوم الأحد، الحياة الطبيعية إلى محافظات قطاع غزة، بعد إغلاق شامل وحظر التجوال استمر ليومين.

وسمح للمخابز بالعمل بدءا من الساعة 10 مساء أمس السبت، للتجهيز لتقديم الخدمة للمواطنين صباح اليوم، وكذلك المزارعين، والصيادين سمح لهم بالتحرك عند الساعة 3 فجرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم في تصريح أمس إن نسبة التزام المواطنين بحظر التجوال يومي الجمعة والسبت تكاد تكون كاملة، عدا بعض المخالفات البسيطة جداً.

واعتبر أن ما تحقق هو محطة ناجحة يبنى عليها، آملا المحافظة على ذلك عبر الالتزام بالكمامة، وتفادي الازدحام والتجمع.

وأضاف أن جهودا كبيرة بذلت للتحضير والتهيئة خلال الأيام الماضية، وصولا إلى هذه الحالة من الانضباط والالتزام.

وأشار البزم إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية تعاملت مع عدد من مخالفي قرار حظر التجوال، وتم نقلهم لمراكز الحجر.

ولفت إلى أنه سيتم إخلاء سبيل كل الموقوفين خلال اليومين الماضيين صباح الأحد، بعد التوقيع على تعهدات بعدم تكرار المخالفة، مؤكداً أنه في حال التكرار سيتم إحالة المخالفين إلى المحكمة.