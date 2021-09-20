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مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تاريخ النشر: 20/09/2021 - 11:46

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
مستوطنون وشرطة الاحتلال في باحات الأقصى (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اقتحمت مجموعات من المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، والتقطوا صورا في باحات المسجد الأقصى.

يذكر أن المستوطنين، كثفوا من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة، فيما ضيّقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المقدسيين، وأغلقت عدة طرق في مدينة القدس، بذريعة الأعياد اليهودية.

وعلى صلة، دعت الأمم المتحدة، إسرائيل إلى احترام "الوضع الراهن" في مدينة القدس المحتلة، مؤكدةً أن موقفها لم يتغير بشأن وضعية المسجد الأقصى.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في نيويورك، نهاية الأسبوع الماضي، تعليقا على اقتحام أكثر من 270 مستوطنا للمسجد، خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث الأممي: "موقفنا بشأن وضعية المسجد الأقصى والأماكن المقدسة في القدس لم يتغير". وأكد أنه "يجب احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة التي تخص الأديان كلها".

و"الوضع الراهن" (الستاتيكو) هو الوضع الذي ساد بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.

واقتحمت جماعات إسرائيلية متشددة المسجد الأقصى، خلال فترة "يوم الغفران"، الذي استمر يومي الأربعاء والخميس. وجرت الاقتحامات على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

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#المسجد الأقصى
#اقتحامات

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