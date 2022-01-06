بيت لحم: الطوائف المسيحيّة الشرقيّة تحتفل بعيد الميلاد‎

بدأت في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، احتفالات عيد الميلاد للطوائف المسيحية، التي تسير حسب التقويم الشرقي.

وشهدت المدينة عروضا للفِرق الكشفية، في حين نشرت الشرطة الفلسطينية المئات من عناصرها في الطرقات، وعلى المفترقات، لتأمين الاحتفالات ومرور مواكب البطاركة.

ووصل بيت لحم قادما من مدينة القدس، موكبا النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس الأب الربان شمعون، والنائب البطريركي لأقباط الأرثوذكس، الأنبا أنطونيوس.

والطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، هي الروم الأرثوذكس، والسريان، والأقباط، والأحباش.

وتصل احتفالات الطوائف الشرقية ذروتها في قداس منتصف ليل الخميس-الجمعة، في كنيسة المهد.

وسبق أن احتفلت الطوائف التي تسير حسب التقويم الغربي، بعيد الميلاد في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.