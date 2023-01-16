كتائب القسام تعرض رسالة مصورة لإسرائيلي محتجز لديها

عرضت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، رسالة مصورة للأسير الإسرائيلي، أبرا منغستو، وذلك في أعقاب تعيين هيرتسي هليفي رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي خلفا لأفيف كوخافي.

وجاء هذا الفيديو المصور لمنغستو كرسالة مهمة بمناسبة تبادل رئاسة الأركان لدى الاحتلال؛ حسبما جاء في بيان أولي مقتضب لكتائب القسام.

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام في بيان لها "فشل رئيس الأركان المغادر كوخافي ومؤسسته وكذبه على شعبه وحكومته".

وتساءل منغستو في رسالته المصورة "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم؟ أين إسرائيل من مصيرها؟".

ودعت كتائب القسام رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد إلى إعداد نفسه لحمل أعباء وتوابع فشل سلفه؛ حسب ما جاء في بيانها.

وتحتفظ "حماس" في غزة، بجنديين إسرائيليين، هما أورون شاؤول وهدار غولدين، بعد أن أسرتهما كتائب "القسام"، خلال العدوان الذي نفذه الاحتلال في صيف العام 2014 على قطاع غزة، فيما تعتبرهما سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عداد القتلى. كما تحتفظ الحركة بمواطنين إسرائيليين هما أبرا منغستو وهشام السيد، بعدما دخلا القطاع في ظروف غامضة في أيلول/ سبتمبر، وكانون الأول/ ديسمبر من العام 2014، حيث كشفت القسّام في حزيران/ يونيو الماضي، عن تدهور صحة السيد.

ومؤخرا، قال الناطق باسم الكتائب، أبو عبيدة، إن "قرار زيادة غلة الجنود (الإسرائيليين) الأسرى ما زال ساري المفعول وتحت التنفيذ في ظل تعنت الاحتلال في ملف تبادل الأسرى"، مضيفا أنه "سيندم العدو على تعنته وخياراتنا مفتوحة في هذا الملف (...) وقيادة القسام والمقاومة لا يدخرون جهدا ووقتا وتخطيطا من أجل حرية الأسرى".

وكشفت كتائب القسام، الشهر الماضي، صورا قالت إنها لبندقية الجندي الإسرائيلي، هدار غولدين، الذي تحتجز الحركة جثته منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في العام 2014.

وأشارت إلى أن بندقية غولدين تحمل الرقم (42852351)، وأنه "اغتنمها مجاهدو القسام أثناء عملية أسر الضابط هدار غولدين، لتكون هذه إشارة على خيبة جيشهم وعلى ما يمتلكه مجاهدونا من رصيدٍ في هذا الملف المهم".

وفي 28 حزيران/يونيو 2022، عرضت كتائب القسام مشاهد مصورة للأسير هشام السيد من بلدة حورة، وكانت تلك المرة الأولى التي تعرض فيها حركة "حماس" مشاهد مصورة للأسير السيّد.

وظهر السيّد في المشاهد التي عرضها الإعلام العسكري لحركة "حماس"، في مقطع مدته 39 ثانية، مستلقيا على سرير وهو يضع قناع تنفس جرى وصله بأنبوبة أكسجين، كما جرى ربط ذراعه اليسرى بمصل سائل عبر القسطرة الوريدية.

كما استعرض المقطع بطاقة الهوية الخاصة بهشام السيّد.