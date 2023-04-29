إضراب عام في بيت لحم والاحتلال يعتقل شابًا شرق رام الله

وفي سلواد قوات الاحتلال تعتقل شابًا (20 عامًا) وتطلق قنابل الصوت والغاز في مواجهات اندلعت مع الشبان دون أن يبلغ عن إصابات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تشديد اجراءاتها على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن الحاجز يشهد، اليوم السبت، أزمة خانقة بسبب تعمد جنود الاحتلال المتواجدين عليه إيقاف مركبات المواطنين بكلا الاتجاهين وتفتيشها والتدقيق ببطاقات راكبيها الشخصية.

يُشار إلى أن بعض الحواجز العسكرية المنتشرة في محيط نابلس تشهد اجراءات مماثلة منذ أيام.

الإضراب الشامل يعم بيت لحم

من جهة آخرى، عم الإضراب الشامل، اليوم السبت، محافظة بيت لحم، حدادًا على روح الشهيد، الفتى، مصطفى عامر صباح، من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وجاء الإضراب تلبية لنداء لجنة التنسيق الفصائلي، وشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات والمرافق الطبية، ويستمر حتى الساعة الثالثة من عصر اليوم، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.

والفتى مصطفى استشهد مساء أمس الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي متأثرًا من إصابته برصاصه في الصدر، وذلك بعد وقت وجيز من إصابة طفل بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومخيم جنين حيث اندلعت اشتباكات مسلّحة، فيما اعتُقل شابّان.

اعتقال شاب من سلواد شرق رام الله

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابًا من بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأفادت "وفا" نقلاً عن مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهدي ناجح عياد (20 عامًا)، واستولت على مركبته، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.