إصابات اثنتان منها بالرصاص الحيّ واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال نابلس والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من بيت أمر، هم: مالك عايش خليل أبو مارية (20 عاما)، وصهيب محمد فارس زعاقيق (19 عاما)، وعبد الله أكرم اخليل (22 عاما)، بعد تفتيش منازل ذويهم.

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحيّ، والعشرات بالاختناق، واعتقل أربعة آخرون، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن شخصين أُصيبا بالرصاص الحي أحدهما في الرقبة والكتف، والآخر في الخاصرة، نقلا على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر، شرق نابلس.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين خلال اقتحامها شرق المدينة بعد تفتيش منازلهم، وهم: عامر المصري، وعبد الله بشكار من منطقة المساكن الشعبية، ومحمد هشام سعد، ورضوان القطناني من مخيم عسكر، كما فتشت عددا آخر من منازل المواطنين في المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة أشخاص من بلدتي بيت أمر، ودورا، بمحافظة الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بيت أمر، هم: مالك عايش خليل أبو مارية (20 عاما)، وصهيب محمد فارس زعاقيق (19 عاما)، وعبد الله أكرم اخليل (22 عاما)، بعد تفتيش منازل ذويهم.

كما فتشت قوات الاحتلال، عدة منازل في مناطق البياضة، وشعب السير، وحارة أبو هاشم، بالبلدة.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ماهر محمود سلهوب السويطي (20 عاما) من دورا، بعد تفتيش منزل ذويه.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، وفتشت منزل الأسير إسماعيل عبد الهادي مسالمة.