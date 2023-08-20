الرئيس الفلسطينيّ يحيل 35 سفيرا إلى التقاعد

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "وزارة الخارجية والمغتربين، وبناءً على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس، أبلغت عددا من السفراء الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو تخطَّوه، أن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وبحسب الأصول".

أبلغت وزارة الخارجية الفلسطينية، عددا من السفراء الفلسطينيين، ببدء إجراءات إحالتهم إلى التقاعد، بقرار من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فيما أفاد تقرير صحافي بأن عدد السفراء الذين أُبلغوا بالقرار هم 35 سفيرا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "وزارة الخارجية والمغتربين، وبناءً على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس، أبلغت عددا من السفراء الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو تخطَّوه، أن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وبحسب الأصول".

وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، أنه "سيتمّ إبلاغهم بذلك في حينه".

وقالت الوزارة إنها تقدّم لهم،"الشكر والامتنان على جهودهم المميزة خلال فترة خدمتهم الدبلوماسية لصالح قضيتهم فلسطين، متمنية لهم كل التوفيق في ما بعد التقاعد"، مضيفة أنها ستعمل على تكريم هؤلاء السفراء في حينه.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر محلية لم تسمّها، القول، إن عدد السفراء الذين أُبلغوا بقرار إحالتهم للتقاعد هم 35 سفيرا، بينهم 17 سفيرا فوق سن الـ70 عاما، و18 سفيرا فوق سن الـ65 عاما.

وكان الرئيس الفلسطيني، قد عزل في العاشر من الشهر الجاري، غالبيّة المحافظين في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر، فيما وصف بعض المحافظين القرار بالمفاجئ، موضحين أنه لا علم لديهم بالأسباب التي أدّت إلى ذلك.

وشمل قرار "الإحالة للتقاعد"، اذلي صدر حينها، 12 محافظا في الضفة وغزة، فيما استثنى ثلاثة؛ هم: محافظ القدس عدنان غيث، ومحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام، ومحافظ سلفيت عبد الله كميل.

وأصدر عبّاس، مرسوما رئاسيا "بإحالة عدد من محافظي المحافظات الجنوبية والشمالية للتقاعد"، بحسب ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". كما أصدر "مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة رئاسية، تضم عددا من الشخصيات القيادية ذات الاختصاص لاختيار مرشحين لشغل منصب محافظي المحافظات الشاغرة، وتنسيبها للرئيس لإصدار قرار بشأنها".

وعزل عبّاس في المحافظات شماليّ الضفة، كلًّا من محافظ جنين أكرم الرجوب، ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان، ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ومحافظ طوباس يونس العاصي، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل.

كما عزل "في المحافظات الجنوبية، كلا من: محافظ شمال غزة ( صلاح أبو وردة)، ومحافظ غزة ( إبراهيم أبو النجا)، ومحافظ خان يونس (أحمد الشيبي)، ومحافظ رفح (أحمد نصر)".

وأبدى عدد من المحافظين، استغرابهم من القرار، مؤكدين أن لا علم لديهم بالأسباب التي دفعت إلى اتخاذه.