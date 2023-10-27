"أونروا": غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض وغياب المساعدات

مفوض عام وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني: نطالب بوقف إطلاق نار إنساني لضمان تدفق مستمر للمساعدات. 57 على الأقل من زملائنا بالوكالة تأكد استشهادهم، وآلاف يتعرضون يوميا للقصف والترهيب.

حذّر المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا"، فيليب لازاريني، اليوم الجمعة، من أن غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض في غياب المساعدات والوقود.

وقال لازاريني في مؤتمر صحافي من القدس: "قطاع غزة على شفير كارثة، وهناك خطر تفشي الأمراض قريبًا، وحذّرتُ قبل أيام من أننا لن نتمكن من مواصلة الأعمال الإنسانية إذا لم نحصل على إمدادات الوقود".

وشدد على أن "العدد القليل من الشاحنات التي دخلت غزة لن يحدث فارقًا، علينا ضمان وقف إطلاق نار إنساني حتى نضمن التدفق المستمر للمساعدات".

وذكر لازاريني أن "57 على الأقل من زملائنا في الوكالة تم تأكيد مقتلهم، وآلاف آخرون يتشاركون هذا الخطر والكفاح كل يوم ويتعرضون للقصف والترهيب".

وأكد "انهيار المنظومة الصحية و النظام المدني في غزة"، مضيفًا أنه "للمرة الأولى نسمع عن مواجهة أشخاص للمجاعة في القطاع".

وتوجه بالحديث لمن يشككون بوصول المساعدات إلى جهات غير التي تستهدفها، وأضاف: "لمن يخشى وقوع المساعدات بالأيدي الخاطئة نقول إن لدينا آليات صلبة ونوجّه المساعدات للأشخاص الأشد حاجة إليها، ونعمل مع موردين غير مدرجين على قائمة العقوبات".