هدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب

اعتدت قوات الاحتلال بالضرب والتنكيل على عدد من المواطنين بعد مداهمة منازلهم، وتم نقلهم الى مستشفى جنين، عرف منهم وليد حيدر الأحمد، ونجله بشار، وآدم أبو صويص.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزلا في قرية رمانة غرب جنين، بعد أن اقتحمتها مدعومة بالجيبات والجرافات العسكرية، وفرضت حصارا عليها وسط مواجهات بين عدد من الأهالي والاحتلال وصفت بأنها "عنيفة".

واستهدفت عملية الهدم منزل عائلة الشهيد كامل محمود أبو بكر (26 عاما)، الذي تحتجز جثمانه سلطات الاحتلال، وهو منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، يوم 5 آب/ أغسطس 2023.

ونقلت وكالة "وفا" عن عائلة أبو بكر قولها إن الاحتلال لم يبلغ عن الهدم وتفاجأت باقتحام القرية ومحاصرة منزلها المكون من طابقين ومساحته 360 مترا مربعا، ويؤوي ستة أفراد .

منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب الشهيد كامل أبو بكر من رمانة غرب جنين

وكانت مصادر محلية وأمنية أن ما يزيد عن 30 آلية عسكرية بينها جرافات اقتحمت رمانة من داخل معسكر سالم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا محكما على القرية وأغلقت مداخلها واستولت على عدة منازل وحولتها لنقاط مراقبة عسكرية، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة.

وفي تطور لاحق، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب والتنكيل على عدد من المواطنين بعد مداهمة منازلهم، وتم نقلهم إلى مستشفى جنين، عرف منهم وليد حيدر الأحمد، ونجله بشار، وآدم أبو صويص.