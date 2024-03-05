423 شهيدا بالضفة منذ 7 أكتوبر: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

أفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين (18 عاما) من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص الاحتلال.

استشهد شاب، مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين يوم الخميس الماضي.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا، باستشهاد الشاب نور الدين إبراهيم ياسين (18 عاما) من قرية دير أبو ضعيف شمال شرق جنين، متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص الاحتلال.

وكان الشاب ياسين قد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال حي الجابريات في مدينة جنين، في 29 شباط/ فبراير الماضي، ومحاصرتها شقة سكنية.

ووصفت إصابته حينها بالحرجة، ونُقل إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل تحويله إلى مستشفى ابن سينا، حيث خضع لعدة عمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن استشهد مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته.

وباستشهاد ياسين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 423 شهيدا، وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الصحة.