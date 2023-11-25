منذ 7 أكتوبر: 66 صحفيًا شهيدًا في غزة بينهم 6 صحفيات

"من بين الشهداء 6 صحفيات قلتن وهن: سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، دعاء شرف".

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مقتل 66 صحفيًا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت في بيان بوجود "صحفيين مفقودين هما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، فيما يوجد 31 صحفيًا أسيرًا اعتقلتهم سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية".

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وأوضحت النقابة أنه من بين الشهداء 6 صحفيات وهن: سلمى مخيمر، سلام ميمة، إيمان العقيلي، آلاء الحسنات، آيات خضورة، دعاء شرف".

إلى ذلك، طالبت النقابة في بيانها "كافة المؤسسات الدولية والعربية والفلسطينية العاملة في القطاع النسوي والحقوقي متابعة وملاحقة منظومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الزميلات الصحفيات اللواتي يتعرضن للاستهداف بالقتل والاعتقال والملاحقة والضرب واعتداء على خلفية عملهن الصحفي".

والجمعة، دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة المحددة مبدئيًا بـ 4 أيام بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ عند الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي.

ويتضمن اتفاق الهدنة الإنسانية إطلاق سراح 50 أسيرًا إسرائيليًا من غزة جرى إطلاق 13 منهم، مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية جرى إطلاق 39 منهم، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع.

وعلى مدى الـ48 يومًا الماضية، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلفت 14 ألفا و854 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، وما يزيد على 4 آلاف امرأة، فيما تجاوز عدد المصابين 36 ألفًا، بينهم أكثر من 75 بالمئة أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.