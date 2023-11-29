الهدنة بغزة تدخل يومها السادس: مباحثات لهدنة طويلة المدى وصفقة شاملة

تأتي الجهود لتمديد الهدنة بيومين إضافيين، لأن الجهات التي تجري المفاوضات تعتقد بوجود مزيد من المحتجزين النساء والأطفال لدى حماس، وعليه يتم الدفع نحو تمديد الهدنة التي ستنتهي الخميس بيومين آخرين.

دخلت الهدنة في قطاع غزة يومها السادس، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي انتهت في العاصمة القطرية الدوحة، مباحثات بمشاركة إسرائيلية وأميركية ومصرية وبحضور الوسيط القطري، من أجل التوصل إلى هدنة طويلة المدى وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة.

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وفي اليوم الـ 54 للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم إخلاء سبيلهم الليلة في إطار صفقات تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان-11" إن هناك جهودا في إسرائيل لتمديد وقف إطلاق النار بعد انتهاء اليومين الإضافيين للهدنة، علما أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن اتفاقا جديدا يتم بحثه في الدوحة يشمل إطلاق سراح كل المحتجزين بغزة مقابل تحرير أسرى فلسطينيين، فيما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع قوله إن "هناك جهود ومساع لتمديد الهدنة".

وتأتي الجهود لتمديد الهدنة بيومين إضافيين، لأن الجهات التي تجري المفاوضات تعتقد بوجود مزيد من المحتجزين النساء والأطفال لدى حماسـ وعليه يتم الدفع نحو تمديد الهدنة التي ستنتهي الخميس بيومين آخرين.

وأكدت مصادر مصرية مسؤولة لـ"العربي الجديد"، التوصل إلى "تفاهم مبدئي على مد الهدنة التي تم التوصل إليها بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة مصرية قطرية أميركية، يومين إضافيين، بالشروط نفسها".

وقال أحد المصادر إن حماس "لمحت إلى وجود اتصالات مع مجموعات في غزة، بين أيديها أسرى تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالهدنة"، في إشارة إلى النساء والأطفال.

يأتي ذلك، فيما قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست" إنه يتوقع أن يتم تمديد الهدنة الحالية في غزة، التي تنتهي صباح الخميس.

وأضاف متحدثا للصحيفة، دون ذكر اسمه: "بعد غد، نتوقع أن يكون هناك يومان أو ثلاثة أيام من إطلاق سراح المحتجزين والهدنة الإنسانية، وبعدها سنعود لمواصلة عملياتنا بغزة، أو ربما التوصل لاتفاق جديد بناء على الاتفاق الحالي".