الحرب على غزة: تمديد الهدنة ليوم مع تواصل مفاوضات صفقة التبادل

أكدت الخارجية القطرية تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس حتى صباح غد الجمعة. وأشارت الخارجية لاستمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

أعلنت كل من حركة حماس وإسرائيل صباح اليوم الخميس الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية ليوم سابع بنفس الشروط السابقة، في وقت تتواصل المفاوضات بشأن إتمام مراحل أخرة من صفقة تبادل الأسرى.

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وأكدت الخارجية القطرية تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس حتى صباح غد الجمعة. وقالت الخارجية في بيان، إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي توصلا لتمديد الهدنة في قطاع غزة ليوم إضافي. وأشارت الخارجية لاستمرار تكثيف الجهود بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ومع دخول الهدنة يومها السابع، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تسلم قائمة بأسماء للمحتجزين في قطاع غزة من نساء وأطفال إسرائيليين وفق شروط الاتفاق.

وفي اليوم الـ 55 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن فجر الخميس، إلى تل أبيب، للضغط باتجاه تمديد الهدنة في غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ويتوجه الوزير الأميركي إلى الضفة الغربية المحتلة للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رام الله.

وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط، والسادسة له إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب في السابع من تشرن الأول/ أكتوبر الماضي.

وكانت عملية تبادل الأسرى من الدفعة السادسة بين حماس وإسرائيل قد تمت فجر الخميس، وفق اتفاق التهدئة بعد إفراج إسرائيل عن 30 أسيرا فلسطينيا، هم 16 طفلا و14 امرأة. وجاء ذلك بعيد إطلاق احماس سراح 10 محتجزين إسرائيليين، و4 تايلنديين وامرأتين روسيتين.