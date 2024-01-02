اشتيّة يحذّر من تداعيات اغتيال العاروري: "جريمة تحمل هويّة مرتكبيها"

حذّر اشتية من "المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة"، التي قال إنها "تحمل هوية مرتكبيها".

حذّر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، الثلاثاء، من تداعيات اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، مشيرا إلى أن العملية "جريمة تحمل هوية مرتكبيها".

وقال اشتية في بيان، إن "اغتيال العاروري هو جريمة تحمل هوية مرتكبيها".

وحذّر رئيس الحكومة من "المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة".

وأضاف: "أتقدم من الشعب الفلسطيني، ومن حركة حماس، ومن عائلة الشهيد (العاروري)، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".

ومساء الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأن إسرائيل اغتالت العاروري في هجوم بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، لتعلن في وقت لاحق ارتفاع حصيلة شهداء عملية الاغتيال إلى 6، بالإضافة إلى 11 جريحا.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 ـ 1992، اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إداريا لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة "حماس".

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.