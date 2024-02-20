اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس تخللتها اشتباكات ومواجهات

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات وتفتيشات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وسط مواجهات في عدة محاور، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلفت إصابات بصفوف الشبان.

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وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأصيب شاب بالرصاص الحي فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال طوباس من مدخلها الشرقي، وانتشر جنود الاحتلال في عدة أحياء، كما دفعت القوات بجرافة وتعزيزات عسكرية، مع اندلاع اشتباكات وانفجارات في أحياء المدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة دراغمة والشقيقين إبراهيم وعمر أبو محسن خلال اقتحام طوباس.

وفي محافظ رام الله البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة، واعتقلت الشاب محمد رسلان عبده بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي الطيرة في مدينة رام الله.

وهاجم مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة سنجل شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا عائلة محمود عواشرة، وقاموا بتكسير نوافذه، وخط شعارات عنصرية على أبوابه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمجد إبراهيم عرار واستولت على مركبته خلال اقتحامها بلدة بيت أمر شمال الخليل فجرا.

وفي محافظةجنين، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال قرب مثلث الشهداء جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عبد الباسط مساد ونايف سمارة خلال اقتحام بلدة برقين غرب جنين.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات المحرر مهران عمار حميدان من بلدة بدو شمال غرب القدس، علما أنه أفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة، كما اعتقلت القوات منتصر تيسير عفالقة من بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس.