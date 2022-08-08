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شهداء حركة الجهاد الإسلامي بعدوان الاحتلال على غزة

تاريخ النشر: 08/08/2022 - 11:56

شهداء حركة الجهاد الإسلامي بعدوان الاحتلال على غزة
من تشييع القيادي في الجهاد الإسلامي خالد منصور (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي، صباح اليوم الإثنين، بيانا قالت فيه إن "سرايا القدس تزف ثلة من قادتها ومجاهديها من الذين ارتقوا خلال معركة ‘وحدة الساحات‘ البطولية".

وأضافت الحركة إن "سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تزف في فلسطين ثلة مكونة من اثني عشر قمرًا من قادتها ومجاهديها الميامين، الذين ارتقوا في معركة ‘وحدة الساحات‘ البطولية، وقدموا أرواحهم فداءً وكرامةً للإنسان الفلسطيني ووقفوا في وجه العربدة والصلف الصهيونيين".

وقالت إن "ارتقاء شهدائنا الأبرار جاء ليؤكد على حضور معادلة الواجب فوق الإمكان في الفعل والوعي الثوري لدى أبطالنا الذين أدوا واجبهم الجهادي خلال معركة وحدة الساحات التي جاءت إيمانًا بوجوب الحفاظ على منجزات سيف القدس عبر ترابط الجبهات وعدم السماح بالاستفراد بجزء من كل فلسطين، ولصد العدوان الذي بدأه العدو بحق قادتنا ومجاهدينا".

شهداء حركة الجهاد الإسلامي

1- الشهيد القائد، تيسير محمود محمد الجعبري (50 عامًا)، لواء غزة
عضو المجلس العسكري ومسؤول المنطقة الشمالية.
تاريخ الاستشهاد: 5 آب 2022

2- الشهيد القائد، خالد سعيد شحادة منصور (47 عامًا)، لواء رفح
عضو المجلس العسكري ومسؤول المنطقة الجنوبية.
تاريخ الاستشهاد: 6 آب 2022

3- الشهيد القائد، رأفت صالح إبراهيم الزاملي (41 عامًا)، لواء رفح
تاريخ الاستشهاد: 6 آب 2022

4- الشهيد القائد، سلامة محارب عبد الله عابد ( 41 عامًا) لواء غزة
تاريخ الاستشهاد: 5 آب 2022

5- الشهيد القائد، زياد أحمد خليل المدلل (35 عامًا) لواء رفح
تاريخ الاستشهاد: 6 آب 2022

6- الشهيد محمد حسن موسى البيوك (36 عامًا) لواء خانيونس
تاريخ الاستشهاد: 5 آب 2022

7- الشهيد فضل مصطفى جريو زعرب (29 عامًا) لواء خانيونس
تاريخ الاستشهاد: 5 آب 2022

8- الشهيد تميم غسان عبد الله حجازي (28 عامًا) لواء خانيونس
تاريخ الاستشهاد: 6 آب 2022

9- الشهيد أسامة عبد الرحمن حسين الصوري (28 عامًا) لواء خانيونس
تاريخ الاستشهاد: 6 آب 2022

10- الشهيد أحمد مازن محمود عزام (25 عامًا) لواء غزة
تاريخ الاستشهاد: 5 آب 2022

11- الشهيد يوسف سلمان محمد قدوم (24 عامًا) لواء غزة
تاريخ الاستشهاد: 5 آب 2022

12- الشهيد محمد أحمد عبد الفتاح نصر الله "المدهون" (26 عامًا) لواء شمال غزة
تاريخ الاستشهاد: 5 آب 2022

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#العدوان على غزة

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