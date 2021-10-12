لماذا تهيمن الولايات المتحدة على السباق نحو جوائز نوبل؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

لا تزال الولايات المتحدة تهيمن على قائمة الحائزين على جوائز نوبل عبر التاريخ، إذ بها تُضيف ثمانية رابحين من أصول أميركية من أصل 13 كُرّموا هذا العام، ويُنسب ذلك إلى سمعة ومستوى جامعاتها القادرة على جذب كفاءات وقدرات من جميع أنحاء العالم.

ومنذ الحفل التكريمي الأول لمنح جوائز نوبل عام 1901، حازت الولايات المتحدة على 400 ميدالية متخطية بذلك المملكة المتحدة بـ138 جائزة، وألمانيا بـ111 جائزة، علمًا بأن هذه الأرقام تتضمن فائزين مرتبطين بعدّة بلدان.

وقال أحد فائزيْ نوبل للطب للعام 2021 المتحدر من أصل لبناني- أرمني أرديم باتابوتيان، الذي اكتشف وزميله الأميركي ديفيد جوليوس، طريقة نقل الجهاز العصبي للإشارات المرتبطة بالحرارة واللمس: "أنا ممتن جدًّا للفرص التي قُدمّت لي في هذا البلد".

الفائزان بنوبل للطب هذا العام (أ ب)

وأهدى باتابوتيان فوزه أيضًا للجامعة التي تخرّج منها أي جامعة كاليفورنيا الذي يُدرّس فيها زميله جوليوس. ونالت هذه الجامعة وفرقها البحثية مجموع 70 جائزة حتّى الآن.

وفي لقاء مع الصحافيين، فسّر أحدّ الفائزين الثلاثة بنوبل الفيزياء هذا العام العالم الأميركي من أصل ياباني، شوكورو مانابي، الذي ترك اليابان عام 1950 وأنجز أعمالا رائدة حول الاحتباس الحراري في جامعة برنستون، أنّه تمكّن في الولايات المتحدة من توسيع أبحاثه بقدر ما كان يريد، الأمر الذي ساهم أساسيًا في نجاحه.

الفائزون بنوبل للفيزياء (أ ب)

ونال أستاذ الكيمياء في جامعة برنستون أيضًا والباحث المقيم في الولايات المتحدة منذ تسعينيات القرن الماضي بعد مغادرته إسكتنلدا ديفيد ماكميلان جائزة نوبل الكيمياء.

وأُعطيت نوبل السلام هذا العام لصحافيين استقصائيين، أحدهما الصحافية الفيليبينية الأميركية ماريا ريسا، التي تخرّجت من برنستون مثل كلّ من الباحث الأميركي الكندي ديفيد كارد والأميركي جوشوا أنغريست اللذين نالا وخرّيج جامعة ستانفورد الباحث غيدو إمبنس، جائزة نوبل للاقتصاد، أمس الإثنين.

الأميركي ديفيد ماكميلان والألماني ليست (الصفحة الرسمية للجنة نوبل بـ"تويتر")

وساهم في هذه النجاحات الأميركية تمويل البحوث الأساسية، أي الأعمال التجريبية التي تهدف إلى تحسين النظريات العلمية، وفق ديفيد بالتيمور أحد حائزي نوبل الطب عام 1975.

وهذا التمويل "مؤشر أساسي" لأن حصول الاستفادة من الاستثمار في البحوث الأساسية قد تستغرق سنوات طويلة أو حتى عقودا، أو حتى تكون غير متوقّعة، عكس الاستثمار بالبحوث العلمية التطبيقية.

الفائزون بنوبل نوبل للاقتصاد (الصفحة الرسمية للجنة نوبل بـ"تويتر")

ويعود التركيز على البحث الأساسي في الولايات المتحدة إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية مع إنشاء مؤسسة العلوم الوطنية الأميركية عام 1950 والتي لا تزال تنسق توزيع الأموال الفيدرالية للجامعات، بالإضافة إلى مساهمات الأعمال الخيرية والهبات الخاصة.

وتستفيد الولايات المتحدة من جانب آخر من وضعها كأكبر قوة اقتصادية في العالم.

ويُذكّر الأستاذ الفخري للفيزياء في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا، مارك كاستنر، بأن الجامعات الأميركية غالبًا ما تُكافئ الباحثين اليافعين الواعدين من خلال تزويدهم بمختبرهم الخاص.

الصحافيان الفائزان بنوبل للسلام (الصفحة الرسمية للجنة نوبل بـ"تويتر")

ويقول: "في أوروبا وفي اليابان، يُدير الفرق البحثية الكبيرة أستاذ ذو خبرة عالية ولا يستطيع أن يلمع الباحث الشاب إلّا عندما يتقاعد الأستاذ المدير. حينها، قد تكون نفذت افكار اليافعين الخلّاقة".

وكانت عالمة الأحياء الفرنسية من جامعة هارفرد كاترين دولاك الحائزة على جائزة "بريكثرو برايز" 2021 لأبحاثها عن حدس الأهل، قد قالت العام المنصرم، إنها فضلت عدم العودة إلى فرنسا عندما كانت في عقدها الثاني للسبب نفسه الذي فصّله كاستنر.

ويقول رئيس الجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة، ستيفانو بيرتوزي الذي هاجر من إيطاليا إلى أميركا: "خلقت الولايات المتحدة ثقافة استضافة رائعة".

غير أنه يخشى مثل كاستنر أن تراجع نسبة الهجرة إلى الولايات المتحدة تزامنًا مع ازدياد كره الأجانب والقومية إلى جعل البلاد أقل جاذبية ما يهدد الهيمنة الأميركية على المدى الطويل.

وساد تنبه من الطلاب الصينيين بشكل خاص في ظل رئاسة دونالد ترامب، بسبب مخاوف من قيامهم بأعمال تجسس محتملة.