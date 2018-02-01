النقب: هدد بحرق نفسه إذا هدموا بيته

هدد صاحب منزل في قرية أم بطين (أبو كف) في النقب، جنوبي البلاد، بحرق نفسه إذا نفذت السلطات هدم منزله بادعاء البناء غير المرخص اليوم، الخميس.

وقال شهود عيان إن "المواطن سكب مادة البنزين على جسده في محاولة لإشعال نفسه بعدما تلقى أمر هدم لمنزله إلا أن بعض الأشخاص كانوا بالجوار تمكنوا من السيطرة عليه".

وأكدوا أنه أجريت مفاوضات مطولة مع صاحب البيت بالرجوع عن قراره إلى أن غادرت القوات المكان دون هدم البيوت التي تأوي عشرات السكان وخاصة الأطفال والمسنين".

وكانت قوات الشرطة قد اقتحمت القرية لحماية الآليات والجرافات.