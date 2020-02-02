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3 إصابات في انقلاب سيارة بالنقب

تاريخ النشر: 02/02/2020 - 09:56

3 إصابات في انقلاب سيارة بالنقب
من مكان الحادث بالنقب، فجر اليوم
عرب ٤٨

أسفر انقلاب سيارة خصوصية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، عن ثلاث إصابات متفاوتة، فجر اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، أصيبت امرأة (35 عاما) بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر انقلاب سيارة على شارع 40 قرب "متسبيه رمون"، كما أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجروح بين الخطيرة والمتوسطة وآخر، في الأربعينيات من عمره، بجروح متوسطة.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم بمروحيات إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، على ما يبدو فإن الحادث ذاتي، حسبما تبين من التحقيقات الأولية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#النقب
#سيارات
#إصابات
#حوادث الطرق

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