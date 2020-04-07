19 مصابا بالكورونا في النقب

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في منطقة النقب، جنوبي البلاد، 19 مصابا لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم، الثلاثاء.
و صرح د. مازن أبو صيام من النقب أن هذه المعطيات صدرت في تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة.
ومما يذكر أن تسجيل الحالات في التقرير هو حسب العناوين المسجلة في وزاره الداخلية وليس حسب مكان السكن الفعلي.
وذكرت وزارة الصحة جميع المصابين بحالة صحيه جيدة.
الإصابات في النقب
كسيفة 7
رهط 7
السيد 1
تل السبع 1
القيصوم 2 (1 الفرعة، 1 ترابين الصانع)
واحة الصحراء (وادي النعم) 1.
إجمالي فحوصات المجتمع العربي بالنقب 1371
عدد فحوصات رهط 799
عدد فحوصات كسيفة 177
عدد فحوصات اللقية 49
عدد فحوصات حورة 41
عدد فحوصات عرعرة 60
عدد فحوصات شقيب السلام 20
عدد فحوصات تل السبع 42
عدد فحوصات قرى القيصوم 52
عدد فحوصات قرى واحة الصحراء 41
عدد فحوصات القرى مسلوبة الاعتراف 90
إحصائية قرى القيصوم تشمل ترابين الصانع، أم بطين، السيد، الأطرش، كحلة، مكحول والدريجات.
إحصائية قرى واحة الصحراء تشمل بير هداج، مسعودين العزازمة، أبو تلول، أبو قرينات وقصر السر.
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