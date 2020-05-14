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عارة: حزن وغضب إثر جريمة قتل الشاب مصطفى يونس

تاريخ النشر: 14/05/2020 - 14:27

عارة: حزن وغضب إثر جريمة قتل الشاب مصطفى يونس
من الاجتماع في مجلس عارة عرعرة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

يسود الحزن والغضب قرية عارة في منطقة المثلث، في أعقاب جريمة قتل الشاب مصطفى محمود يونس (26 عامًا) برصاص عناصر الأمن في مستشفى "تل هشومير" بمدينة تل أبيب، بينما كان برفقة والدته في طريقه إلى الخروج من المستشفى في سيارة خاصة، إذ أخرجه أفراد الأمن من المركبة وأطلقوا النار عليه من جميع الاتجاهات ولم يتركوا له فرصة للحياة.

وتعقد جلسة مفتوحة للمجلس المحلي بمشاركة لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة وممثلين عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في ساحة مجلس عارة- عرعرة المحلي، اليوم.

وتنظم السّاعة الرّابعة، بعد ظهر اليوم، مظاهرة على مدخل عرعرة لرفع صرخة غضب ضد جريمة قتل الشاب يونس.

المرحوم مصطفى يونس

وقال مجلس عارة- عرعرة المحلي إن "الرصاصات التي وجهت لصدر المغفور له، مصطفى يونس، كان من الممكن أن توجه لأي صدر عربي مجرد لأنه عربي. أصبح في عرفهم الدم العربي مُستباح ولا عقاب على القتلة".

وأضاف أنه "ننظر إلى الأمر بقلقٍ شديد، ومن مُنطلق المسؤولية تجاه أبناء شعبنا وواجب حمايتهم والدّفاع عنهم".


#عارة
#عرعرة
#مصطفى يونس

عارة: حزن وغضب إثر جريمة قتل الشاب مصطفى يونس

عارة: حزن وغضب إثر جريمة قتل الشاب مصطفى يونس

عارة: حزن وغضب إثر جريمة قتل الشاب مصطفى يونس

عارة: حزن وغضب إثر جريمة قتل الشاب مصطفى يونس

عارة: حزن وغضب إثر جريمة قتل الشاب مصطفى يونس

عارة: حزن وغضب إثر جريمة قتل الشاب مصطفى يونس

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