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3 إصابات إحداها حرجة بجريمتي إطلاق نار برهط وعرابة

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 07:31

3 إصابات إحداها حرجة بجريمتي إطلاق نار برهط وعرابة
موقع إطلاق النار في رهط (الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 3 شبان من رهط في النقب وعرابة في الجليل بجروح متفاوتة، وذلك في جريمتي إطلاق نار، حيث نقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج.

في مدينة رهط، أصيب فجر اليوم الأحد، شاب (20 عاما) بجروح وصفت بالحرجة، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، خلال تواجده داخل مركبة في الحي السكني رقم 13 في المدينة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في رهط، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الميدانية لشاب تواجد داخل مركبة، وعانى من جروح في كافة أنحاء الجسم، ونقله بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

ووصلت قوات من الشرطة إلى مكان الجريمة، حيث باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، دون الإعلان عن تنفيذ اعتقالات، وحول التحقيق إلى وحدة التحقيق المركزية في الجنوب.

وفي مدينة عرابة، أصيب عند منتصف الليل، شابين بالعشرينيات من العمر بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك بعد تعرضهما لجريمة إطلاق نار في المدينة عرابة.

وقامت طواقم الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، دون تنفيذ أي اعتقالات.

وتأتي هذه الجرائم، بعد سلسلة من جرائم إطلاق نار وحوادث عنف شهدتها البلدات العربية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وتواطؤها مع منظمات الإجرام، في حين يتصاعد عنف أفرادها ضد المواطنين العرب.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#العنف والجريمة
#إطلاق نار
#الجريمة في البلدات العربية
#إطلاق نار

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