تصريح مدع عام ضد 10 شبان من اللد والرملة على خلفية الاحتجاجات

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) عشرة مواطنين عرب من اللد والرملة بشبهة إلقاء زجاجات حارقة على منزل يهودي خلال المواجهات الأخيرة التي اندلعت إثر الاحتجاجات الأخيرة ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.

ووفقا لمزاعم الشرطة، اليوم الخميس، فإنه ألقيت زجاجات حارقة من قبل مجهولين على ساحة منزل في بناية سكنية بحي "حباد" في اللد، بعد منتصف ليلة يوم 28 أيار/ مايو 2021، أسفر عن حريق تسبب بضرر لشقتين، دون أضرار بشرية.

وجرى اعتقال تسعة أشخاص من اللد، وهم كل من: جاسر أبو زياد (22 عاما)، جلال أبو زياد (21 عاما)، ناصر أبو زياد (18 عاما)، طلبة الطوري (18 عاما)، رأفت الطوري (18 عاما)، مسالم الطوري (19 عاما)، سليمان الفقير (19 عاما)، وقاصرين (16 و17 عاما)، ومصطفى بدر (18 عاما) من الرملة،.

وقدمت النيابة العامة تصريح مدعٍ عام ضد المعتقلين العشرة، ونسبت إليهم شبهات إلقاء زجاجات حارقة على مبنى سكني يقطنه مواطنون يهود في حي "حباد" باللد.

وجاء تقديم تصريح المدعٍي العام تمهيدا لتقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين خلال الأيام القريبة المقبلة، بعد أن جرى تمديد اعتقالهم المرة تلو الأخرى.