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تدشين مركز التثقيف العلمي لجمعية الجليل في شفاعمرو

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 14:01

تدشين مركز التثقيف العلمي لجمعية الجليل في شفاعمرو
من افتتاح المركز في جمعية الجليل
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

افتتحت جمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية مركز التثقيف العلمي في مقر الجمعية في شفاعمرو، وذلك ضمن مشروع الوحدة والتنوع وهو مشروع بحثي مشترك بين جمعية الجليل وجامعة بيت لحم ومركز التنوع البشري- بيت ساحور.

وحضر حفل الافتتاح كوكبة من معلمي المدارس وموظفي السلطات المحلية العربية وباحثين ومساعدي بحث ومهتمين في الموضوع.

افتتح الاحتفال بكلمة ترحيبية ألقاها مدير عام جمعية الجليل، أحمد الشيخ محمد. ثم نبذة عن مركز التثقيف العلمي والتي ألقاها د. ساري عاصلة شارحًا الأسباب من وراء إقامة هذا المركز، والفعاليات المخطط تنفيذها. كما شدد على أهمية التكاتف مع المجتمع لإنجاح الفعاليات اليومية في المركز.

وتخلل الافتتاح جولة في جنبات المركز أدارها قسم من موظفي المركز وتضمنت مقتطفات توضيحية عن المبادئ العلمية التي تستعرض في كل محطة في المركز.

واختتم اللقاء بورشة الأعشاب الطبية، الكريمات الطبيعية والصابون والتي عرض من خلالها عدة نباتات طبية وعطرية مثل الاورجانو، الميرمية، اليانسون، الخزامى، اكليل الجبل، شيبة، لويزا وغيرها من النباتات. حيث تعرف الحضور على أهمية كل نبتة وحضروا خلطات أعشاب مختلفة.

بودكاست عرب 48

#جمعية الجليل
#التثقيف العلمي
#شفاعمرو

تدشين مركز التثقيف العلمي لجمعية الجليل في شفاعمرو

تدشين مركز التثقيف العلمي لجمعية الجليل في شفاعمرو

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