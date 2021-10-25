  2. محليات
  3. أخبار محلية

المباني التي تستخدمها الشرطة في شفاعمرو دون تراخيص

تاريخ النشر: 25/10/2021 - 08:34

المباني التي تستخدمها الشرطة في شفاعمرو دون تراخيص
محطة الشرطة في شفاعمرو، صباح اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يستدل من رسالة وجهها رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، هضاب البلوط، (غفعات ألونيم) ورئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، إلى ضابط محطة الشرطة في شفاعمرو، موشيه شطريت، يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن المباني التي تستخدمها الشرطة في شفاعمرو غير قانونية ودون تراخيص.

وقال عضو اللجنة الشعبية في شفاعمرو وعضو بلدية شفاعمرو سابقا، مراد حداد، لـ"عرب 48" إنه "منذ سنوات وأنا أحاول الكشف وفضح شرطة شفاعمرو التي تتواجد بحي الفوار بشكل مخالف للقانون، وتحتل ساحات الحي وممراته. نحن نتحدث ليس عن جهاز أمني وظيفته حماية الناس، نحن نتحدث عن مجموعة مارقة على القانون تدوس على الحيز العام وتضع مبان بشكل مخالف للقانون".

عرسان ياسين (أرشيف عرب 48)

وأضاف أنه "تمت المصادقة في المجلس البلدي على طلب قدمته، قبل سنوات، بنقل مركز الشرطة إلى خارج شفاعمرو (منطقة سوفتا عادي بجانب مزارع الخنازير) وقد صوّت المجلس البلدي بالإجماع عليه، وعلى بلدية شفاعمرو متابعة تنفيذ القرار".

وختم حداد بالقول إنه "أخيرا اعترفت لجنة التنظيم بأن الشرطة مخالفة ومتعدية على الحيز العام. يجب الضغط لتنفيذ هدم مركز الشرطة".

مراد حداد (أرشيف عرب 48)

بودكاست عرب 48

#شفاعمرو
#الشرطة
#تنظيم وبناء
#عرسان ياسين
#مراد حداد

حوارات

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية
د. كركبي - صباح: ازدياد حالات الطلاق وارتباطها بالتغيرات الاقتصادية الاجتماعية

2021-10-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شخص دهسته شاحنة قرب الخضيرة
مصرع شخص دهسته شاحنة قرب الخضيرة

2021-10-25

حالة الطقس: أجواء خريفية حتى الجمعة
حالة الطقس: أجواء خريفية حتى الجمعة

2021-10-25

المصادقة على الخطّتين الحكوميتين للمجتمع العربي للتنمية الاقتصادية ومكافحة الجريمة
المصادقة على الخطّتين الحكوميتين للمجتمع العربي للتنمية الاقتصادية ومكافحة الجريمة

2021-10-24

الأكثر قراءة

بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 31 تشرين الأول

بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر يوم 31 تشرين الأول

2021-10-24
الكشف عن أسماء 48 منظمة وفردا فلسطينيين.. فيسبوك صنفتهم بـ

الكشف عن أسماء 48 منظمة وفردا فلسطينيين.. فيسبوك صنفتهم بـ"الإرهاب"

2021-10-24
تقرير: خلافات بشأن الملف الفلسطيني تهدد استقرار حكومة بينيت

تقرير: خلافات بشأن الملف الفلسطيني تهدد استقرار حكومة بينيت

2021-10-24
مشروع قانون يحظر الترشح للسلطات المحلية لمن يعارض

مشروع قانون يحظر الترشح للسلطات المحلية لمن يعارض "يهودية الدولة"

2021-10-24
الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية في الضفة

الاحتلال يطرح مناقصات لبناء 1355 وحدة استيطانية في الضفة

2021-10-24