المباني التي تستخدمها الشرطة في شفاعمرو دون تراخيص

يستدل من رسالة وجهها رئيس اللجنة المحلية للتنظيم والبناء، هضاب البلوط، (غفعات ألونيم) ورئيس بلدية شفاعمرو، عرسان ياسين، إلى ضابط محطة الشرطة في شفاعمرو، موشيه شطريت، يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أن المباني التي تستخدمها الشرطة في شفاعمرو غير قانونية ودون تراخيص.

وقال عضو اللجنة الشعبية في شفاعمرو وعضو بلدية شفاعمرو سابقا، مراد حداد، لـ"عرب 48" إنه "منذ سنوات وأنا أحاول الكشف وفضح شرطة شفاعمرو التي تتواجد بحي الفوار بشكل مخالف للقانون، وتحتل ساحات الحي وممراته. نحن نتحدث ليس عن جهاز أمني وظيفته حماية الناس، نحن نتحدث عن مجموعة مارقة على القانون تدوس على الحيز العام وتضع مبان بشكل مخالف للقانون".

عرسان ياسين (أرشيف عرب 48)

وأضاف أنه "تمت المصادقة في المجلس البلدي على طلب قدمته، قبل سنوات، بنقل مركز الشرطة إلى خارج شفاعمرو (منطقة سوفتا عادي بجانب مزارع الخنازير) وقد صوّت المجلس البلدي بالإجماع عليه، وعلى بلدية شفاعمرو متابعة تنفيذ القرار".

وختم حداد بالقول إنه "أخيرا اعترفت لجنة التنظيم بأن الشرطة مخالفة ومتعدية على الحيز العام. يجب الضغط لتنفيذ هدم مركز الشرطة".