تصريح ادعاء ضد شاب من جسر الزرقاء: أرغم زوجته على القفز من نافذة الطابق الثالث

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة، اليوم الخميس، تصريح مدع عام ضد مشتبه من سكان قرية جسر الزرقاء، نسبت إليه "الاعتداء على زوجته وإرغامها على القفز من نافذة المنزل في الطابق الثالث".

ووفقا للشرطة فإنها باشرت بالتحقيق بعد تلقيها بلاغا، يوم تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حول "سقوط امرأة من نافذة منزلها في قرية جسر الزرقاء. وكان قد تم نقل المصابة إلى مستشفى 'هيلل يافيه' في مدينة الخضيرة بحالة وصفت بأنهما خطيرة، وهي تعاني من كسور في منطقة الحوض والساقين. وبالرغم من تلقي البلاغ حول محاولة للانتحار، شرع محققو الشرطة بتحقيق مكثف ومعقد تخلل جمع إفادات واستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة. وخلال التحقيقK ألقي القبض على زوج الضحية بشبهة الاعتداء عليها مما أدى إلى قفزها من النافذة في الطابق الثالث".

هذا، ومددت محكمة الصلح اعتقال الزوج المشتبه به، والبالغ 30 عامًا، من حين إلى آخر، إلى أن قدمت النيابة تصريح مدع ضده، صباح اليوم.