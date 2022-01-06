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العراقيب: فرض غرامات و"العمل لصالح الجمهور" على صياح الطوري وناشطين

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 08:43

العراقيب: فرض غرامات و"العمل لصالح الجمهور" على صياح الطوري وناشطين
الشيخ صياح الطوري وعدد من أبناء العراقيب بالمحكمة، أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

فرضت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، أمس الأربعاء، "العمل لصالح الجمهور" وغرامات مالية قدرها نحو 50 ألف شيكل على عدد من أبناء قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وفي التفاصيل، فرضت المحكمة على شيخ العراقيب، صياح الطوري، العمل لصالح الجمهور لمدة 3 أشهر وغرامة مالية، كما فرضت العمل لصالح الجمهور وغرامة مالية على نجله عزيز الطوري لمدة 6 أشهر، وعلى سليم أبو مديغم لمدة 4 أشهر، وسيف صياح الطوري لمدة 3 أشهر.

وجرى النطق بقرار المحكمة المركزية في بئر السبع، في قضية أبناء العراقيب، بسبب تواجدهم الدائم في أرضهم وممتلكاتهم.

وكان أهالي العراقيب قد استأنفوا ضد قرار محكمة الصلح، بشأن شيخ العراقيب، صياح الطوري، الذي فرضت عليه المحكمة غرامة مالية والعمل في خدمة الجمهور، والحبس الفعلي، وغرامة مالية على الناشطين سليم محمد أبو مديغم وعزيز صياح الطوري أبو مديغم وسيف صياح الطوري أبو مديغم.

وكانت المحكمة قد فرضت عليهم الحبس الفعلي لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر وغرامات قدرها تراوح بين 12 و30 ألف شيكل. ووجهت النيابة العامة إليهم تهم "غزو أرض الدولة والبناء دون ترخيص".

وتقطن قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف 22 عائلة، يبلغ عدد أبنائها نحو 800 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، إذ تمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وتدحض هذه الإجراءات والممارسات السلطوية المزاعم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتجه لمنح تسهيلات وامتيازات للقرى مسلوبة الاعتراف، وذلك بعد قرار الحكومة "الاعتراف المشروط" بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، وخشم زَنة، ورخمة.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فتحت ملفات تحقيق جديدة ضد عدد من أهالي قرية العراقيب، حديثا، وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق الملكية وتلاحق أهالي العراقيب بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية للمرة الـ196 لغاية اليوم، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، وتقترح عليهم "تسوية" تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.

بودكاست عرب 48

#النقب
#العراقيب
#صياح الطوري
#تهجير

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