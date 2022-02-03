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الذكرى السابعة لاستشهاد 8 نساء من النقب خلال عودتهن من الأقصى

تاريخ النشر: 03/02/2022 - 13:19

الذكرى السابعة لاستشهاد 8 نساء من النقب خلال عودتهن من الأقصى
من الحادث المأساوي بالنقب (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حلت اليوم، الخميس، ذكرى شهيدات النقب اللاتي قتلن في العام 2015 في حادث طرق مروع أثناء عودتهن من المسجد الأقصى في القدس بحافلة تابعة لمؤسسة البيارق، التي حظرتها السلطات الإسرائيلية في إطار حظر الحركة الإسلامية وعشرات المؤسسات الأهلية التي كانت فاعلة في أراضي 48.

والشهيدات هن: فاطمة أبو القيعان، ومنوة أبو القيعان، وكفاية العصيبي، ويسرى النباري، وخضرة السيد، ونورة الأطرش، وزانة أبو طريش، ونعمة أبو شحيطة.

ووقع حادث الطرق المأساوي في حافلة الأقصى، ظهر يوم الثلاثاء 3 شباط/ فبراير 2015، بين مدينة رهط وقرية اللقية بالنقب إثر تصادم بين شاحنة تقل جرارات زراعية بحافلة كانت تقل نساء في طريق عودتهن من المسجد الأقصى، ما أسفر عن ارتقاء الشهيدات الثماني وإصابة عشرات الأشخاص.

بودكاست عرب 48

#شهيدات النقب
#حورة
#الأقصى
#البيارق
#حظر الحركة الإسلامية

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من عرب 48

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