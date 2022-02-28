المشتركة: قانون رفع مخصصات التقاعد لجنود الاحتلال "يأتي على حساب الطبقات المستضعَفة"

أكّدت القائمة المشتركة، "معارضتها المبدئية لقانون رفع مخصصات التقاعد للجنرالات والجنود المقاتلين في جيش الاحتلال"، مشددة أنه "يأتي على حساب الطبقات المستضعَفة".

جاء ذلك في بيان أصدرته القائمة، اليوم الإثنين، وأشارت فيه إلى أن القانون يأتي على حساب من "يعانون من رفع للأسعار وآخرها سعر البنزين الذي وصل إلى ذروة لم يصلها في السابق، تحت استمرار غلاء المعيشة الذي يلمسه أهلنا بشكل يومي".

وترتفع أسعار الوقود في البلاد، فجر غد الثلاثاء، بـ33 أغورة لليتر الواحد، إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وقالت المشتركة في بيانها، إنها تؤكّد "موقفها الرافض لزيادة الامتيازات للجنود المقاتلين والجنرالات المتقاعدين في جيش الاحتلال"، مضيفة أن "التصويت إلى جانب هذا القانون بمثابة دعم مباشر لتعزيز الاحتلال وجنوده الذين يتسببون بالمعاناة اليومية لشعبنا من خلال الاعتداءات والتضييقات وجرائم القتل، وحماية المستوطنين وجرائمهم".

وختمت المشتركة بالقول إنها "ستعمل جاهدة على إسقاط القانون، ودعت نواب القائمة الموحدة ومن يعتبرون نفسهم من اليسار، بأن يعارضوا هذا القانون الخطير وإلا فمن سيصوت معه، سيتحمل مسؤولية قمع شعبنا من جهة، وزيادة غلاء المعيشة من جهة أخرى".