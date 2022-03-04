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استدعاء سائق حافلة لجلسة استماع بزعم نشر مواقف متطرفة

تاريخ النشر: 04/03/2022 - 11:00

استدعاء سائق حافلة لجلسة استماع بزعم نشر مواقف متطرفة
بلال حماد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استدعت شركة المواصلات العامة الإسرائيلية "إيغد" السائق بلال حماد من مدينة حيفا، أمس الخميس، لجلسة استماع له، يوم الأحد المقبل، تمهيدا لفصله من العمل بزعم "نشر مواقف متطرفة في 'فيسبوك' داعمة للإرهاب والمخربين ونشر صورهم وتمني الموت شهيدا".

ووجهت الشركة رسالة للسائق حماد، مهددة بفصله بعد جلسة الاستماع.

ومن جهته، نفى حماد ما جاء من ادعاءات في رسالة الشركة.

وأعرب عن أسفه لما قامت به "إيغد"، مؤكدا أنه شخص مسالم، ودعا الشركة إلى تحري الحقيقة قبل اتخاذ أية قرار.

ووجه حماد طلبا لشركات الحافلات العربية بأن تساعده وتوفر له عملا ليباشر به من أجل إعالة أسرته، وأن يقدّر الجميع الظروف التي يمر فيها.

بودكاست عرب 48

#حيفا
#بلال حماد
#حافلات
#فيسبوك
#إيغد

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