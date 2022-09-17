  2. محليات
  3. أخبار محلية

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

تاريخ النشر: 17/09/2022 - 17:22

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة
من الوقفة الاحتجاجية على مفرق اللجون المهجرة (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
أمير علي بويرات أمير علي بويرات

نظمت مساء اليوم، السبت، وقفة احتجاجا على إزالة النصب التذكاري للشهداء في مقبرة اللجون المهجرة، الذين استشهدوا خلال الاحتلال الإنجليزي وبداية الاحتلال الإسرائيلي بين الأعوام 1917 وحتى 1948.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت على مفرق اللجون المهجرة، لافتات منددة بإزالة النصب التذكاري من المقبرة الإسلامية، وكتب على بعض منها "لا يمكنكم إبعادنا عن أرضنا ووطننا"، "لا يضيع حق وراؤه مطالب"، "وحدتنا الوطنية أقوى من بطشكم"، "أعيدوا النصب التذكاري إلى مكانه".

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من لجنة تخليد شهداء اللجون المهجرة، التي عملت على تخليد الشهداء ووضع النصب التذكاري في البلدة المهجرة في شهر آب/أغسطس الماضي.

وأزيل النصب من قبل ما تسمة بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، وذلك بحجة أنه مكان محميّ، ويمنع تنفيذ أي نشاط يتعلق بالمبنى والمنطقة المحيطة، بحسب لافتة وضعت في المكان بعد إزالة النصب.

ومما يذكر أن النصب التذكاري حمل أسماء الشهداء بالإضافة إلى آية قرآنية وبيت شعر.

بودكاست عرب 48

#شهداء اللجون
#اللجون المهجرة
#النصب التذكاري لشهداء اللجون
#مقبرة اللجون
#وقفة احتجاجية

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

حوارات

حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 
حوار مع لمى شحادة: الاستعمار الاستيطاني وتدمير طبيعة فلسطين الجغرافية 

2022-09-10

حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"
حوار مع محمد جبالي | الفنون الإسرائيلية في "مصيدة المكان"

2022-09-03

حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟
حوار مع مدير "الحق" | لماذا يستهدف الاحتلال المؤسسات الأهلية الفلسطينية؟

2022-08-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غرق شاب في بحر يافا وحالته خطيرة
غرق شاب في بحر يافا وحالته خطيرة

2022-09-17

إصابة خطيرة في اصطدام دباب بشجرة قرب شفاعمرو
إصابة خطيرة في اصطدام دباب بشجرة قرب شفاعمرو

2022-09-17

النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة
النقب: مصرع طفلة إثر مكوثها لساعات داخل سيارة مغلقة

2022-09-17

الأكثر قراءة

دير حنا: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

دير حنا: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2022-09-16
استعدادات لربط حقل

استعدادات لربط حقل "كاريش" للغاز بشبكة الأنابيب الإسرائيلية

2022-09-16
سامي أبو شحادة: عودة والطيبي وجدا أن لبيد أقرب إليهما من التجمّع

سامي أبو شحادة: عودة والطيبي وجدا أن لبيد أقرب إليهما من التجمّع

2022-09-16
مصرع عاملين من كفر مندا وأبو سنان تعرّضا لصعقة كهربائيّة وسط البلاد

مصرع عاملين من كفر مندا وأبو سنان تعرّضا لصعقة كهربائيّة وسط البلاد

2022-09-16
الاحتلال يواصل مطاردة منفذ

الاحتلال يواصل مطاردة منفذ "عملية كرمل" جنوب الخليل

2022-09-16