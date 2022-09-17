وقفة احتجاجية ضد إزالة النصب التذكاري لشهداء اللجون المهجرة

نظمت مساء اليوم، السبت، وقفة احتجاجا على إزالة النصب التذكاري للشهداء في مقبرة اللجون المهجرة، الذين استشهدوا خلال الاحتلال الإنجليزي وبداية الاحتلال الإسرائيلي بين الأعوام 1917 وحتى 1948.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت على مفرق اللجون المهجرة، لافتات منددة بإزالة النصب التذكاري من المقبرة الإسلامية، وكتب على بعض منها "لا يمكنكم إبعادنا عن أرضنا ووطننا"، "لا يضيع حق وراؤه مطالب"، "وحدتنا الوطنية أقوى من بطشكم"، "أعيدوا النصب التذكاري إلى مكانه".

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بدعوة من لجنة تخليد شهداء اللجون المهجرة، التي عملت على تخليد الشهداء ووضع النصب التذكاري في البلدة المهجرة في شهر آب/أغسطس الماضي.

وأزيل النصب من قبل ما تسمة بـ"دائرة أراضي إسرائيل"، وذلك بحجة أنه مكان محميّ، ويمنع تنفيذ أي نشاط يتعلق بالمبنى والمنطقة المحيطة، بحسب لافتة وضعت في المكان بعد إزالة النصب.

ومما يذكر أن النصب التذكاري حمل أسماء الشهداء بالإضافة إلى آية قرآنية وبيت شعر.