احتجاجًا على جرائم الاحتلال بالضفة ونابلس: تظاهرة في حيفا ومسيرة مركبات بأم الفحم

شارك العشرات في حيفا، مساء الثلاثاء، في وقفة إسناديّة لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، والتي اقتحمتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ فجرا، وحاصرت البلدة القديمة، حيث اندلعت اشتباكات مسلّحة، أسفرت عن استشهاد 5 شبان، وإصابة آخرين.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطينيّ، ولافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل؛ "من حيفا تحيّة لنابلس الأبية"، و"نابلس جبل النار"، و"الشعب يريد دحر الاحتلال".

وشهداء نابلس هم: مشعل زاهي أحمد بغدادي (27 سنة) وحمدي صبيح رمزي قيم (30 سنة) وعلي خالد عمر عنتر (26 سنة) وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 سنة) ووديع صبيح الحوح (31 سنة).

وعقب عدوان الاحتلال على نابلس، جرت مسيرات تضامنية ومواجهات في مناطق أخرى أسفرت عن استشهاد الشاب قصي التميمي، بعد إصابته برصاصة في الصدر في قرية النبي صالح قرب رام الله.

وردّد المشاركون في التظاهرة في حيفا، شعارات تندّد بجرائم الاحتلال المُرتكَبة في الضفة الغربية، وبخاصّة في نابلس، من بينها: "يا جماهير التمّو التمّو... ابن الضفة ضّحا بدمّه"، كما هتفوا بأسماء الشهداء الخمسة.

مسيرة مركبات احتجاجية في أم الفحم

وفي سياق ذي صلة، شارك أهال من أم الفحم، في مسيرة مركبات انطلقت، مساء الثلاثاء، من السوق البلدي في المدينة، وذلك احتجاجًا على جرائم الاحتلال في نابلس وفي الضفة الغربية.

وجاء نداء تنظيم مسيرة المركبات، من دعوات شبابية في مدينة أم الفحم، وذلك بعد الجريمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، الليلة الماضية.

وبعد انطلاقها من السوق البلدي في المدينة، تجولت مسيرة المركبات في عدة أحياء في المدينة، بالإضافة إلى قسم من منطقة وادي عارة، بحسب ما أفاد مراسل "عرب 48"، أمير بويرات.

ورفع الشبان اللافتات التي حملت شعارات منددة بجرائم الاحتلال، والعلم الفلسطيني، كما شملت المسيرة الدراجات النارية.

يأتي ذلك فيما أُصيب العشرات، تعرّض بعضهم لإصابات بالرصاص الحيّ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيليّ، في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم.

وعمّ الإضراب مختلف محافظات الضفة الغربية، اليوم، وغادر الطلبة مدارسهم، استجابة لدعوة من الفصائل السياسية، احتجاجا على استشهاد خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بمدينة نابلس، وسادس قرب مدينة رام الله.