اللجنة الشعبية في الطيبة تدعو لتظاهرة احتجاجية ضد التضييق بالأرض والمسكن

رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، المحامي شاكر بلعوم، لـ"عرب 48": "هذه التظاهرة هي خطوة ضمن سلسلةخطوات قمنا ونقوم بها في المستقبل حتى يتم زوال هذا الخطر الذي يهدد أراضي الطيبة والمنطقة".

الوقفة الاحتجاجية في الرملة، يوم 24 أيار (عرب 48)

تنظم اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة، يوم غد الجمعة، تظاهرة على مفرق "الجلمة" شارع 444 الرئيسي، احتجاجا على سياسات وممارسات السلطات الإسرائيلية بالتضييق على الأهالي بالأرض والمسكن.

ومن المقرر أن تنطلق التظاهرة الاحتجاجية بعد صلاة الجمعة، في حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرا، إذ دعت اللجنة الشعبية الأهالي من الطيبة والمنطقة للمشاركة بأعداد كبيرة.

وتأتي هذه التظاهرة إثر ملاحقة السلطات الإسرائيلية لأصحاب الأراضي في مدينة الطيبة والمنطقة، بعد أن سلّمت السلطات في الشهر الأخير مئات الإنذارات التي تخللت الإخلاء الفوري أو الاستدعاء للتحقيق أو الغرامات المالية الباهظة.

وتعد هذه التظاهرة خطوة أخرى من سلسلة خطوات نظمتها اللجنة الشعبية في الطيبة للدفاع عن الأرض والمسكن، كان آخرها نصب خيمة اعتصام، والتظاهر أمام مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في مدينة الرملة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، المحامي شاكر بلعوم، لـ"عرب 48" إن "هذه التظاهرة تندرج ضمن سلسلة من الخطوات التي قمنا وأخرى سنقوم بها في المستقبل حتى يتم زوال هذا الخطر الذي يهدد أراضي الطيبة والمنطقة".

وأكد أنه "من المهم مشاركة الأهالي في الطيبة والمنطقة في هذه التظاهرة، والتي تأتي بعد هجمة شرسة كانت يوم الإثنين على أصحاب الأراضي من الطيبة وقلنسوة، ونوصل صوتنا العالي للسلطات بأننا لن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا".